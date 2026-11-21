UPDATED : நவ 21, 2026 10:28 PM
ADDED : நவ 21, 2026 10:24 PM
சென்னை: ‘சன்’ குழும தலைவர் கலாநிதி இல்லத் திருமண விழாவில், தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின், அ.தி.மு.க., பொதுச் செயலர் பழனிசாமி சந்தித்து பேசிக் கொண்டனர்.
‘சன்’ குழும தலைவர் கலாநிதியின் மகள் காவ்யா, நடிகர் ரஜினியின் மைத்துனர் ரவி ராகவேந்திராவின் மகனான, இசை அமைப்பாளர் அனிருத் திருமணம் இம்மாதம், 11ம் தேதி கிரீஸ் நாட்டில் நடந்தது.
இதில், தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின், ரஜினி மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள், நண்பர்கள் பங்கேற்றனர்.
காவ்யா – அனிருத் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி, சென்னை கிண்டியில் உள்ள, ஐ.டி.சி., கிராண்ட் சோழா நட்சத்திர ஹோட்டலில், நேற்று நடந்தது.
இதில் தமிழக முதல்வர் விஜய், தெலுங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி, கேரள முதல்வர் சதீசன், ஆந்திர மாநில மனித வள மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சரும், அம்மாநில முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவின் மகனுமான நர லோகேஷ், தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின், அ.தி.மு.க., பொதுச் செயலர் பழனிசாமி, நடிகர் ரஜினி, கமல் மற்றும் அரசியல் பிரமுகர்கள், திரையுலக நட்சத்திரங்கள், தொழில் அதிபர்கள் பங்கேற்றனர்.
திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில், ஸ்டாலின், பழனிசாமி, ரஜினி ஆகியோர் ஒன்றாக அமர்ந்து பேசிக் கொண்டது, அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது.