தொடர் மழையிலும் நீர்நிலைகள் வறட்சி பள்ளிப்பாளையம் விவசாயிகள் கவலை
தொடர் மழையிலும் நீர்நிலைகள் வறட்சி பள்ளிப்பாளையம் விவசாயிகள் கவலை
UPDATED : அக் 28, 2026 07:21 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:18 PM
பள்ளிப்பாளையம்: பள்ளிப்பாளையம் சுற்று வட்டாரத்தில், கடந்த ஒரு வாரமாக தொடர் மழை பெய்தும், நீர்நிலைகள் வறண்டே காணப்படுவதால், விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர்.
நாமக்கல் மாவட்டம், பள்ளிப்பாளையத்தில் சில்லாங்காடு, சமயசங்கிலி, மோளகவுண்டம்பாளையம், எளையாம்பாளையம் பகுதிகளில் ஏரிகள், மாம்பாளையம், எலந்தகுட்டை, சவுதாபுரம், வெள்ளிக்குட்டை பகுதிகளில் ஓடையின் குறுக்கே மழைநீரை சேமிக்கும் வகையில் நீர்தேக்கம் உள்ளது.
மழை பெய்தால் ஏரிகள், நீர்தேக்கம் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகளுக்கு மழைநீர் வந்து சேரும். இவ்வாறு வந்து சேரும் தண்ணீர் பல மாதங்கள் தேங்கியிருக்கும். இதனால், சுற்று வட்டாரத்தில் நிலத்தடி நீர் மட்டம் அதிகரித்து காணப்படும். நிலத்தடி நீரை பயன்படுத்தி விவசாயிகள் பயிர் சாகுபடி மேற்கொள்வர். குடிநீர் பற்றாக்குறையும் ஏற்படாது.
இந்நிலையில், கடந்த ஓரிரு வாரமாக, பள்ளிப்பாளையம் சுற்று வட்டாரத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடர்ந்து பெய்தது. இதனால் நீர்நிலைகளுக்கு மழைநீர் வந்து சேரும் என, விவசாயிகள் எதிர்பார்த்திருந்தனர். ஆனால், வழக்கம்போல் ஏரிகள் மற்றும் ஓடையின் குறுக்கே உள்ள நீர்தேக்க பகுதிகள் வறண்டு காணப்படுவதால், விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர்.