பாரா ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் வென்ற சிவராஜன் சோலைமலை; ரூ.50 லட்சம் ஊக்கத்தொகையை அறிவித்தார் முதல்வர் விஜய்
பாரா ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் வென்ற சிவராஜன் சோலைமலை; ரூ.50 லட்சம் ஊக்கத்தொகையை அறிவித்தார் முதல்வர் விஜய்
ADDED : அக் 21, 2026 04:15 PM
ADDED : அக் 21, 2026 04:15 PM
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின் விவரம்;
ஜப்பானில் நடைபெற்றுவரும் 5வது பாரா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பேட்மிண்டன் விளையாட்டில் ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற இந்திய அணிக்கும், அவ்வணியில் இடம்பெற்றுள்ள தமிழக வீரர் சிவராஜன் சோலைமலைக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள் மற்றும் பாராட்டுகள்.
வீரர் சிவராஜன் சோலைமலை சாதனையைப் பாராட்டும் வகையில், தமிழக அரசு சார்பில் ரூ. 50 லட்சம் உயரிய ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும். அவரது கடின உழைப்பு மற்றும் விடாமுயற்சியால் இச்சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.
தமிழகத்தின் இளம் பாரா விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு புதிய ஊக்கத்தை அளித்திடும் வகையில் அவரது வெற்றி அமைந்துள்ளது. வீரர் சிவராஜன் சோலைமலை, மேலும் பல வெற்றிகளைப் பெற்று தமிழகத்திற்கும், இந்தியாவிற்கும் பெருமை சேர்க்க வாழ்த்துகள்.
இவ்வாறு முதல்வர் விஜய் அறிக்கையில் கூறி உள்ளார்.