மொபைல் எண் பதியாததால் சிகிச்சை வழங்க மறுப்பு காய்ச்சலால் துடித்த குழந்தையுடன் பெற்றோர் தவிப்பு
மொபைல் எண் பதியாததால் சிகிச்சை வழங்க மறுப்பு காய்ச்சலால் துடித்த குழந்தையுடன் பெற்றோர் தவிப்பு
ADDED : நவ 14, 2026 10:45 PM
வெண்ணந்துார்: ராசிபுரம் அருகே, ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் மொபைல்போன் எண் பதிவாகவில்லை எனக்கூறி, காய்ச்சலால் பாதித்த குழந்தைக்கு சிகிச்சை மறுக்கப்பட்டுள்ளது.
சேலம் மாவட்டம், ஆண்டிப்பட்டியை சேர்ந்தவர் சத்தியராஜ், 40. இவரது மனைவி ராதா, 35. இவர்களுக்கு, 6 வயதில் குழந்தை உள்ளது. இவர்கள் ராசிபுரம் அடுத்த அத்தனுாரில் நடக்கும் திருமண நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள, இன்று (நவ.,14) குடும்பத்துடன் வந்திருந்தனர். அப்போது இவர்களது குழந்தைக்கு காய்ச்சல் ஏற்பட்டது. இதனால், அத்தனுாரில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு இன்று மாலை அழைத்து சென்றனர்.
அங்கு புறநோயாளி பிரிவில், குழந்தையின் பெயரை பெற்றோர் பதிவு செய்தனர். அப்போது, சிகிச்சைக்கான பதிவேட்டில், சத்தியராஜின் மொபைல்போன் எண் சரியாக பதிவாகவில்லை என கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக, ‘உங்கள் போன் எண் பதிவாகவில்லை. அதனால் கணினியில் பதிய முடியாது. குழந்தைக்கு முழுமையான சிகிச்சை அளிக்க முடியாது’ என ஊழியர்கள் கூறியுள்ளனர். மேலும், உரிய சிகிச்சை அளிக்காமல் சில மாத்திரைகளை மட்டும் கொடுத்து அங்கிருந்து அவர்களை அனுப்பினர்.
மொபைல் எண் பதிவாகவில்லை என்ற, காரணத்திற்காக அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை மறுக்கப்பட்டதால், பெற்றோர் அதிர்ச்சியடைந்தனர். இதையடுத்து, காய்ச்சலால் துடித்த குழந்தையுடன் அங்கிருந்து, ராசிபுரத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு சென்றனர். அங்கு குழந்தைக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.
இது குறித்து, சுகாதாரத்துறை துணை இயக்குனர் பூங்கொடி கூறுகையில்,‘‘குறிப்பிட்ட புகார் குறித்து விசாரிக்கிறேன். மொபைல்போன் பதிவு செய்வது, ‘கேஸ் ஹிஸ்டரி’ குறித்து தெரிந்து கொள்ளவே. எந்த அரசு மருந்துவமனைக்கு சென்றாலும், மொபைல்போன் மூலம் குழந்தைக்கு சிகிச்சை அளித்த விபரத்தை தெரிந்து கொள்ள முடியும். மாலை நேரம் என்பதால் அங்கு நர்சுதான் பணியில் இருந்திருப்பார். அவர் முதலுதவி செய்து கண்டிப்பாக மாத்திரை வழங்கியிருப்பர். குழந்தைகளுக்கு அவர் ஊசி போடமுடியாது,’’ என்றார்.