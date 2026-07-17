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பார்லிமென்ட் இனிமேல் கூடி பிரியும் இடமாகி விடும்
பார்லிமென்ட் இனிமேல் கூடி பிரியும் இடமாகி விடும்
ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:47 AM
ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:47 AM
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கடந்த பார்லிமென்ட் தொடரில், தொகுதி மறுசீரமைப்பை எதிர்த்தவர்கள், இந்த முறையும் எதிர்ப்பர் என நம்புகிறேன். ஏனெனில், தமிழகத்திற்கு லோக்சபா எம்.பி., தொகுதிகள் எண்ணிக்கை 39ல் இருந்து 60 தொகுதிகளாக அதிகரிக்கும்; ஆனால், உ.பி.,யில் 80ல் இருந்து 120 ஆகும். லோக்சபாவில், 543 பேர் இருந்தாலே பேச நேரம் கிடைக்காது; எம்.பி.,க்கள் எண்ணிக்கை 815 ஆக உயர்ந்தால், பேச வாய்ப்பே இல்லாமல், கூடிப் பிரியும் இடமாக பார்லிமென்ட் மாறி விடும்.
த.வெ.க., அரசிற்கு இனிமேல் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் தேவை இல்லை. இன்னும் ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஆட்சி நடக்கும். காவல் மரண விஷயம் அனைத்து ஆட்சியிலும் நடந்துள்ளது. போலீசாரிடம் அடக்குமுறை இருப்பதால் தான் காவல் மரணம் ஏற்படுகிறது.
-கார்த்தி, காங்கிரஸ் எம்.பி.,