‘பாஸ் ஸ்கேம்’மில் ரூ.60 லட்சம் மோசடி: உ.பி.,யை சேர்ந்த மூவர் கைது
‘பாஸ் ஸ்கேம்’மில் ரூ.60 லட்சம் மோசடி: உ.பி.,யை சேர்ந்த மூவர் கைது
UPDATED : நவ 06, 2026 07:18 PM
ADDED : நவ 05, 2026 09:37 PM
கோவை: ‘பாஸ் ஸ்கேம்’மில் ஈடுபட்ட உ.பி.யை சேர்ந்த மூவரை கோவை சைபர் கிரைம் போலீசார் கைது செய்தனர்.கோவை டவுன்ஹாலை சேர்ந்தவர் 44 வயது நபர். நிறுவனத்தின் உரிமையாளர். நிறுவன ஊழியரின் வாட்ஸ் அப் எண்ணுக்கு தகவல் ஒன்று வந்தது. அதில் நிறுவன உரிமையாளர் அவசரமாக பணம் கேட்பதாக கூறப்பட்டிருந்தது. அந்த வாட்ஸ் அப் எண்ணின் டி.பி., யில், உரிமையாளரின் புகைப்படமும் இருந்தது.
இதையடுத்து, முதலாளி பணம் கேட்டுள்ளார் என நினைத்து ரூ.60 லட்சத்தை அதில் கொடுக்கப்பட்டிருந்த வங்கிக்கணக்குகளுக்கு ஊழியர் ஆன்லைனில் அனுப்பி வைத்தார்.சிறிது நேரத்தில் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் அழைத்த போது ஊழியர் பணம் அனுப்பிய விபரத்தை தெரிவித்தார். அதன் பின்னரே அது மோசடி எனத் தெரிந்தது. இதுகுறித்து நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் கோவை மாநகர சைபர் கிரைம் போலீசில் புகார் செய்தார். வழக்கு பதிந்த போலீசார் விசாரித்தனர். அதில் பணம் அனுப்பப்பட்ட வங்கிக்கணக்குகள் உ.பி., மாநிலம் ஜனாபூரை சேர்ந்த வினோத்குமார் மிஸ்ரா, 55, லவ்கேஷ் குமார் சின்கா, 44, கமல் யாதவ், 45 ஆகியோருடையது எனத் தெரிந்தது. அங்கு சென்ற போலீசார் மூவரையும் கைது செய்தனர்.
விசாரணையில், அவர்கள் கமிஷன் தொகைக்காக தங்களது வங்கிக்கணக்குகளை மோசடி நபர்களுக்கு கொடுத்ததாக தெரிவித்தனர்.
மேலும், ஆடிட்டரான வினோத்குமார், இம்மோசடிக்கு ஏஜென்டாக செயல்பட்டுள்ளார். மூவரும் ராஜஸ்தான், உத்திரபிரதேசம் உள்ளிட்ட மூன்று மாநிலங்களில் பாஸ் ஸ்கேம் மூலம் மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இவர்களது மூவர் வங்கிக்கணக்கில் ரூ.2 கோடி வரை மோசடி தொகை பரிவர்த்தனை செய்யப்பட்டுள்ளது. மூவரையும் கஸ்டடி எடுத்து விசாரிக்க போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர். மோசடி செய்யப்பட்ட தொகையில், ரூ.7.5 லட்சம் முடக்கப்பட்டுள்ளது.கோவையில் கடந்த சில வாரங்களில் மட்டும், மூன்று புகார்களில் ரூ.1.20 கோடி வரை பாஸ் ஸ்கேம்மில் மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.