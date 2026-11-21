UPDATED : நவ 21, 2026 07:35 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:35 PM
வாலாஜா: ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், வாலாஜா அருகே, நகைக்காக பெற்ற தாயை அடித்துக் கொலை செய்த பள்ளி ஆசிரியையான மகள் சரண்யா, 40, என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
வாலாஜாபேட்டை அடுத்த தென்கடப்பந்தங்கலைச் சேர்ந்தவர் கீதா, 55. இவரது கணவர் ரவி, 59, சென்னையில் டிரைவராக பணியாற்றி வருகிறார். தம்பதிக்கு, இரண்டு மகள்கள். இளைய மகள் வெளிநாட்டில் வேலை செய்கிறார். மூத்த மகள் சரண்யா, தனியார் பள்ளி ஆசிரியை. கணவரை இழந்த சரண்யா, தன் இரு குழந்தைகளுடன் கீதாவுடன் வசித்தார்.
நவ., 19ம் தேதி மாலை பள்ளி முடிந்து வீட்டிற்கு வந்த சரண்யாவின் மகன் சக்தி, தன் பாட்டி கீதா, வீட்டில் ரத்த வெள்ளத்தில் சடலமாக கிடப்பதை கண்டு கூச்சலிட்டார்.
வாலாஜா போலீசார் கீதாவின் சடலத்தை மீட்டு, விசாரணை நடத்தினர்.
கீதாவை கொலை செய்து, வீட்டிலிருந்த 10 சவரன் நகைகள், 10 ஆயிரம் ரூபாய் கொள்ளையடிக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டது. இந்நிலையில், சரண்யாவிடம் போலீசார் நடத்திய கிடுக்கிப்பிடி விசாரணையில், தாயை அடித்துக் கொலை செய்ததை அவர் ஒப்புக் கொண்டார்.
போலீசார் கூறியதாவது:
நவ., 19ம் தேதி, கீதாவிற்கு சொந்தமான 30 சவரன் நகைகளை, தன் தேவைக்காக அடகு வைக்க சரண்யா கேட்டுள்ளார். கீதா தர மறுத்ததால், இருவருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
ஒரு கட்டத்தில் கைகலப்பாக மாறி, சரண்யா, கீதாவை கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்துள்ளார். கொலைக்கு பின் மர்ம நபர்கள் வீட்டிற்குள் புகுந்து நகை, பணத்தை கொள்ளையடித்துச் சென்றது போன்ற தோற்றத்தை ஏற்படுத்திவிட்டு, வழக்கம்போல் பள்ளிக்கு சென்ற சரண்யா, மாலை தாயின் சடலத்திற்கு பக்கத்தில் நின்று அழுது நாடகமாடினார்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
இதற்கிடையே, சரண்யாவின் ஆண் நண்பர் சரண்ராஜ் என்பவரிடமும், போலீசார் தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர்.