பயணியர் நிழற்குடை இடிப்பு நகாய் அதிகாரிகள் புகார்

UPDATED : அக் 28, 2026 07:21 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:17 PM
திருச்சி: திருச்சி – தஞ்சை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இருந்த பயணியர் நிழற்குடை இடித்து அகற்றப்பட்டதால், தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் சார்பில், போலீசில் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.
திருச்சி– தஞ்சை தேசிய நெடுஞ்சாலையில், காட்டூரில் உள்ள அணுகுசாலையில், நெடுஞ்சாலை துறையினரால் பயணியர் நிழற்குடை அமைக்கப்பட்டிருந்தது. சில நாட்களுக்கு முன், இந்த நிழற்குடை இடித்து அகற்றப்பட்டது. இதை கண்டித்து, அப்பகுதி பொதுமக்கள், போராட்டத்தில் ஈடுபட முயன்றனர்.
திருவெறும்பூர் போலீசார் விசாரித்ததில், நிழற்குடை உள்ள பகுதியில், புதிதாக ஜவுளிக்கடை திறக்கப்பட உள்ளது. அதனால், ஜவுளிக்கடைக்கு இடையூறாக இருந்த நிழற்குடையை, ஜவுளிக்கடை உரிமையாளர், அத்துமீறி இடித்து அகற்றியது தெரிந்தது.
பயணியர் வசதிக்காக கட்டப்பட்ட நிழற்குடையை இடித்து அகற்றிய ஜவுளிக்கடை உரிமையாளர் மீது நடவடிக்கை எடுக்ககுமாறு, நகாய் அதிகாரிகள், திருவெறும்பூர் போலீசில் புகார் செய்துள்ளனர்.