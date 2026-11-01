காசி தமிழ் சங்கமம் ரயிலை தினமும் இயக்க பயணியர் கோரிக்கை
காசி தமிழ் சங்கமம் ரயிலை தினமும் இயக்க பயணியர் கோரிக்கை
UPDATED : நவ 01, 2026 09:11 PM
ADDED : நவ 01, 2026 09:07 PM
சென்னை: ‘கன்னியாகுமரியில் இருந்து, உத்திர பிரதேச மாநிலம் பனராசுக்கு இயக்கப்படும், காசி தமிழ் சங்கமம் விரைவு ரயிலை, தினமும் இயக்க வேண்டும்’ என, ரயில்வே அமைச்சகத்துக்கு பயணியர் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக, ரயில்வே அமைச்சகத்துக்கு, கன்னியாகுமரி ரயில் பயணியர் சங்கம் அனுப்பியுள்ள கடிதம்:
தமிழகத்துக்கும், காசிக்கும் இடையிலான, தொன்மையான நாகரிக மற்றும் ஆன்மிக பந்தங்களை வலுப்படுத்தும் நோக்கில், ‘காசி தமிழ் சங்கமம் 5ஓ’ இந்த ஆண்டு ‘திருக்குறள் பயில்வோம்’ என்ற சிறப்பு கருப்பொருளுடன் நடத்தப்படுகிறது.
இத்திட்டத்தின் அடையாளமாகத் திகழும் சிறப்பு ரயிலை, 2023 டிச.,17ல் பிரதமர் மோடி, வாரணாசியில் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்.
இந்த ரயில், தற்போது வாரந்திர ரயிலாக இயக்கப்படுகிறது. சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி வரையிலான முழு ரயில் வழித்தடமும், இருவழிப் பாதையாக மாற்றப்பட்டு, தடையற்ற ரயில் போக்குவரத்து சாத்தியமாகி உள்ளது.
எனவே, இந்த ரயிலை தினசரி சேவையாக மாற்ற, ரயில்வே துறைக்கு அனைத்து சாதகமான சூழல்களும் உருவாகி உள்ளன.
இந்த ரயில் சென்னை வழியாக இயக்கப்படுவதால், தென்மாவட்ட மக்கள் சென்னைக்கு செல்ல, மற்றொரு தினசரி ரயில் சேவை கிடைக்கும். எனவே, பயணியரின் கோரிக்கையை ஏற்று, அந்த ரயிலை தினசரி ரயிலாக மாற்ற, ரயில்வே அமைச்சகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு கடிதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.