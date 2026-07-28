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﻿ அரசு பஸ்சில் பயணிகள் அலைபேசியில் சப்தமாக பேச, படம் பார்க்க தடை

﻿ அரசு பஸ்சில் பயணிகள் அலைபேசியில் சப்தமாக பேச, படம் பார்க்க தடை

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:52 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:52 PM

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நமது நிருபர்

அரசு பஸ்களில் பயணிகள் அலைபேசியில் ‛ஸ்பீக்கரை' ஆன் செய்து சத்தமாக பேச, படம் பார்க்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

அரசு பஸ்களில் பயணிகளில் சிலர் அலைபேசியில் ‛ஸ்பீக்கரை' ஆன் செய்து பேசி வருகின்றனர். மேலும் அதில் சத்தமாக பாட்டு கேட்பது, படம் பார்க்கும் செயலிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனால் சக பயணிகளுக்கு தொந்தரவு ஏற்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது. இதற்கு அரசு போக்குவரத்து துறை தடை விதித்துள்ளது.

இனி அரசு பஸ்களில் பயணிப்போர் புளுடூத், இயர்போன், ஹெட்போன் பயன்படுத்தி, மற்ற பயணிகளுக்கு இடையூறின்றி தான் அலைபேசியில் படம் பார்க்கவோ, பாடல் கேட்க வேண்டும். ஸ்பீக்கரை ஆன் செய்து பேசக்கூடாது என தெரிவித்துள்ளனர்.

பயணிகள், டிரைவருக்கு கெடுபிடி: போக்குவரத்து துறை அதிகாரி கூறியதாவது: மோட்டார் வாகன 1989 விதி 228 ன்படி சக பயணிகளுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்துவதை தவிர்க்கும் விதமாக அரசு போக்குவரத்து துறை செயலர் எல்.நிர்மல்ராஜ் உத்தரவிட்டுள்ளார். பயணிகள் மட்டுமின்றி அரசு பஸ் டிரைவர்களும், பஸ்சில் அதிக சப்தமின்றி தான் ஒலி பெருக்கியில் பாடல்களை இசைக்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது என்றார்.

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