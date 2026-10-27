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அரசு நிலங்களுக்கு பட்டா 3 அலுவலர்கள் ‘சஸ்பெண்ட்’

அரசு நிலங்களுக்கு பட்டா 3 அலுவலர்கள் ‘சஸ்பெண்ட்’

UPDATED : அக் 27, 2026 09:07 PM

ADDED : அக் 27, 2026 09:07 PM

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UPDATED : அக் 27, 2026 09:07 PM ADDED : அக் 27, 2026 09:07 PM

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புதுக்கோட்டை: அரசு நிலங்களை, மோசடியாக தனி நபர்களுக்கு பட்டா மாறுதல் செய்த ஆர்.டி.ஓ., அலுவலக உதவியாளர் ரஞ்சித், 35, உட்பட மூவர் ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்யப்பட்டனர்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம், சத்தியமங்கலம் பகுதியிலும், புதுக்கோட்டையிலும், பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான அரசு புறம்போக்கு நிலங்களை, தனி நபர்களுக்கு பட்டா மாறுதல் செய்யப்பட்டிருந்தது வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளுக்கு தெரியவந்தது.

அதிகாரிகள் விசாரணையில், ‘இலுப்பூர் ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் உதவியாளராக பணியாற்றிய ரஞ்சித், புதுக்கோட்டை கலெக்டரின் உதவியாளராக பணியாற்றிய பிரசன்னா, 39, புதுக்கோட்டை தாலுகா அலுவலகத்தில் இளம் நிலை உதவியாளராக பணியாற்றிய லதா, 38, ஆகிய மூன்று பேரும், அதிகாரிகளின் பாஸ்வேர்டுகள் முறைகேடாக பயன்படுத்தி, தனிநபருக்கு, அரசு புறம்போக்கு நிலங்களை பட்டா போட்டு கொடுத்தது தெரிந்தது.

இதையடுத்து, அந்த பட்டாக்களை அதிகாரிகள் ரத்து செய்தனர்.

மேலும், பிரசன்னா, ரஞ்சித், லதா ஆகியோரை, நேற்று தற்காலிக பணியிடை நீக்கம் செய்து டி.ஆர்.ஒ., குழந்தைசாமி உத்தரவிட்டார்.

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