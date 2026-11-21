3 மாவட்டங்களில் செயல்பட்ட நிதி நிறுவனத்தில் பணம் செலுத்தி பாதித்தோர் புகார் அளிக்க அழைப்பு
3 மாவட்டங்களில் செயல்பட்ட நிதி நிறுவனத்தில் பணம் செலுத்தி பாதித்தோர் புகார் அளிக்க அழைப்பு
UPDATED : நவ 21, 2026 10:24 PM
ADDED : நவ 21, 2026 10:24 PM
தர்மபுரி: ‘தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, சேலம் மாவட்டங்களில், ‘கயல் பெனிபிட் சிட்ஸ்’ நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்து பாதித்தவர்கள் புகார் அளிக்கலாம்’ என, தர்மபுரி மாவட்ட பொருளாதார குற்றப்பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர் கற்பகம் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
தர்மபுரி மாவட்டம், நல்லம்பள்ளி தாலுகா, லளிகம் கிருஷ்ணசாமி ஐய்யர் தெருவை சேர்ந்த அறிவழகன் மற்றும் அதியமான்கோட்டை கிராமம், பில்லாநகரை சேர்ந்த மணிகண்டன் ஆகியோர், ‘கயல் பெனிபிட் சிட்’ என்ற பெயரில், தர்மபுரியை தலைமையிடமாக கொண்டு தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்துார் மற்றும் சேலம் மாவட்டங்களில், 14 கிளைகளை துவக்கி, தினசரி, வாராந்திர, மாதாந்திர சீட்டு நடத்தியும், ஆசை வார்த்தைகள் கூறி, பொதுமக்களிடம் முதலீடுகளை பெற்றும், உரியவர்களுக்கு பணத்தை திருப்பி கொடுக்காமல், மோசடி செய்து விட்டு, அனைத்து கிளைகளையும் மூடி விட்டு, தலைமறைவாகி விட்டனர்.
மேற்படி நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்து பாதித்தோர் புகார் படி, ‘கயல் பெனிபிட் சிட்’ நிறுவன இயக்குனர்கள் மற்றும் நிர்வாகத்தினர் மீது, தர்மபுரி பொருளாதார குற்றப்பிரிவில், 9 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்களிடம் இருந்து பெற்ற முதலீடு பணத்தில் வாங்கிய அசையும், அசையா சொத்துக்களை கண்டறிந்து, கையகப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், அவரது உறவினர்கள் மற்றும் பினாமி பெயரில் சொத்துக்கள் வாங்கியுள்ளனரா என்பதனை கண்டறியவும், அவர்களின் வங்கி கணக்குகளை முடக்கம் செய்யவும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
எனவே, ‘கயல் பெனிபிட் சிட்ஸ்’ நிறுவனத்தில் பணத்தை முதலீடு செய்து, பாதிக்கப்பட்டவர்கள், தர்மபுரி பொருளாதார குற்றப்பிரிவு அலுவலகத்தில், தங்கள் வசமுள்ள அசல் ஆவணங்களுடன் புகார் அளிக்கலாம்.
இவ்வாறு, அவர் தெரிவித்துள்ளார்.