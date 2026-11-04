குழந்தைகளை அச்சுறுத்தும் பாதம், வாய் நோய் பாதிப்பு
குழந்தைகளை அச்சுறுத்தும் பாதம், வாய் நோய் பாதிப்பு
UPDATED : நவ 04, 2026 08:32 PM
ADDED : நவ 04, 2026 08:29 PM
சென்னை: குழந்தைகளுக்கு, கை, பாதம், வாய் நோய் பாதிப்பு, மீண்டும் பரவுவதால், பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையை, ஒரு வாரத்திற்கு வீட்டில் வைத்து பராமரிக்க, பொது சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தி உள்ளது.
கேரளாவில் தக்காளி காய்ச்சல் என, அழைக்கப்படுவது, தமிழகத்தில், ‘கை, பாதம், வாய் நோய்’ என்று கூறப்படுகிறது. இந்த பாதிப்பு, செப்., மாதங்களில் குழந்தைகள் இடையே அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது.
பின், பாதிப்பு சற்று குறைய தொடங்கிய நிலையில், மீண்டும் குழந்தைகளை அதிகம் பாதித்து வருவதாக பொது சுகாதாரத்துறை எச்சரித்துள்ளது.
இது குறித்து, பொது சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
கை, பாதம், வாய் நோய் என்பது, முதலில் காய்ச்சல் ஏற்பட்டு, பின் தொண்டையில் புண், கை, கால்கள், பாதங்களில் கொப்பளங்கள் ஏற்பட்டு, அரிப்புடன் சிவப்பு நிறத்தில் மாறும்; இது, ஒரு வாரத்தில் குணமாகக் கூடியது.
ஆனால், சில குழந்தைகளுக்கு, கடுமையான நீரிழிப்பு, சோர்வு, வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் ஏற்படக்கூடும்.
இந்நோய் சளி, கொப்பளங்களிலிருந்து வரும் நீர், தொற்று, ஆகியவற்றின் வாயிலாகவும் பரவக் கூடியது. தினசரி இரண்டு முறை, குழந்தைகளை தண்ணீரால் துடைத்து விடுவதன் வாயிலாக, இந்நோய் வராமல் தடுக்கலாம்.
இந்நோய் குறித்து அச்சம் வேண்டாம். அதேநேரத்தில், மற்ற குழந்தைகளுக்கு பரவாமல் இருக்க, ஒரு வாரம் குழந்தையை பள்ளிக்கு அனுப்புவதை தவிர்க்க வேண்டும்.
பள்ளியில் ஒரு குழந்தை பாதிக்கப்பட்டால், அப்பள்ளியை முழுமையாக சுத்தம் செய்வது அவசியம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.