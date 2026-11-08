திருச்சி கடை வீதிகளில் குவிந்த மக்கள்

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ADDED : நவ 08, 2026 07:13 PM
திருச்சி: தீபாவளி நாளில் கூட, திருச்சி கடை வீதிகளில் வழகத்துக்கு மாறாக மக்கள் கூட்டம் அலை மோதியது.
தீபாவளி பண்டிகைக்கு, ஒரு வாரம் முன்பு துவங்கி, பண்டிகைக்கு முதல் நாள் இரவு வரை, திருச்சியில், என்.எஸ்.பி., ரோடு, பெரிய கடை வீதி, சின்னக்கடை வீதி, அல்லிமால் தெரு உட்பட வர்த்தக பகுதிகளில் ஜவுளி, வீட்டு உபயோக பொருட்கள், பாத்திரங்கள், பட்டாசு மற்றும் இனிப்புகள் வாங்க ஏராளமான மக்கள் வந்து செல்வர்.
தீபாவளிக்கு முதல் நாள் இரவு, ஏலமுறையில் ஜவுளி, பட்டாசு ரகங்கள் மிக மிக குறைந்த விலைக்கு விற்பனை செய்யப்படும். அதனால், திருச்சி மாநகரின் வர்த்தக பகுதிகளில் கூட்டம் அலை மோதும்.
தீபாவளி பண்டிகை நாளில், அந்த கடை வீதிகள் அனைத்தும் தரைக்கடைகள் காலியாகி, குப்பைகள் நிறைந்து, மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாமல் வெறிச்சோடிக் காணப்படும்.
ஆனால், இந்த ஆண்டு வழக்கத்துக்கு மாறாக, தீபாவளி நாளான நேற்றும், கடை வீதிகளில் மக்கள் கூட்டம் மிகுதியாக காணப்பட்டது. பெரிய வர்த்தக நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டு இருந்தாலும், திறந்திருந்த ஒரு சில பெரிய கடைகளிலும், தரைக்கடைகளிலும் மக்கள் காலணி, ஆடைகள், வீட்டு உபயோக பொருட்கள் வாங்கினர்.