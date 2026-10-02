சொட்டு நீர் தராமல் இறந்த தொட்டிக்கு ‘கண்ணீர் அஞ்சலி’ பேனர் வைத்த மக்கள்
சொட்டு நீர் தராமல் இறந்த தொட்டிக்கு ‘கண்ணீர் அஞ்சலி’ பேனர் வைத்த மக்கள்
UPDATED : அக் 03, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 02, 2026 07:06 PM
வாழப்பாடி: சேலம் மாவட்டம் வாழப்பாடி, சந்திரபிள்ளைவலசு ஊராட்சி அலுவலகம் முன், கிராம சபை கூட்டம் நேற்று காலை, 11:00 மணிக்கு தொடங்கியது. உடனே மக்கள், ஊராட்சி அலுவலக வாசற்படியில், மேல்நிலை நீர் தேக்க தொட்டி புகைப்படத்துடன், ‘கண்ணீர் அஞ்சலி’ என பேனர் கட்டினர்.
அதில், ‘2023 – 2024ல் ஊரக குடிநீர் இயக்க திட்டம் சார்பில், 7 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டு இதுவரை, ஒரு சொட்டு நீரை கூட தராமல் இறந்து போன மேல்நிலை நீர் தேக்க தொட்டிக்காக ஆழ்ந்த வருத்தங்கள். பிரிவில் வாடும் காளியம்மன் கோவில் நகர் மக்கள்’ என, அச்சிடப்பட்டிருந்தது.
தொடர்ந்து மக்கள், ஊராட்சி செயலர் உமாவை(பொ) உடனே இடமாற்றி, வேறு ஒருவரை நிரந்தரமாக பணி அமர்த்தக்கோரி, பி.டி.ஓ., கார்த்திகேயனிடம்(கி.ஊ.,) வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதுகுறித்து மக்கள் கூறுகையில், ‘தண்ணீர் தட்டுப்பாடு உள்ள நிலையில், காளியம்மன் கோவில் நகரில், இரு ஆண்டுக்கு முன், மேல்நிலை நீர் தேக்க தொட்டி அமைக்கப்பட்டு, இதுவரை பயன்பாட்டுக்கு வரவில்லை.
இந்த ஊராட்சியில், பல ஆண்டாக பணிபுரிந்த உமா பல்வேறு மோசடியில் ஈடுபட்டதால் ஏற்கனவே போராட்டம் செய்து, அவரை இடமாற்றினோம். தற்போது, அதே ஊராட்சியில் அவருக்கு பொறுப்பு கொடுத்துள்ளனர். அவரை இடமாற்ற வேண்டும்’ என்றனர்.
பி.டி.ஓ., கார்த்திகேயன் கூறுகையில், ‘‘குடிநீர் வடிகால் வாரியம், சந்திரப்பிள்ளை வலசு ஊராட்சிக்கு தினமும், 1 லட்சம் லிட்டர் குடிநீர் வழங்க வேண்டும். வாரத்தில், 3 நாட்களுக்கு, தினமும், 70 ஆயிரம் லிட்டர் மட்டும் வழங்குகின்றனர்.
இதனால், மேல்நிலை நீர் தேக்க தொட்டி பயன்பாடின்றி உள்ளது. உமாவை இடமாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,’’ என்றார்.