மனசாட்சி உள்ளவர்கள் அரசியலில் இருக்க முடியாது

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ADDED : நவ 09, 2026 10:16 PM
இன்றைக்கும் எனக்கு அரசியல் பிடிக்காது; அரசியல்வாதிகளையும் பிடிக்காது. பலரின் நிர்ப்பந்தத்தால் தான் அரசியலுக்கு வந்தேன். மக்களுக்கு நன்மை செய்வது தான் அரசியல். ஆனால், கேடு கெட்ட அரசியலும் இருக்கிறது.
சாதாரண மனிதர்களும், மனசாட்சி உள்ளவர்களும் அரசியலில் பயணிக்க முடியாது. என் ஏழு ஆண்டு கால அரசியல் பயணத்தில், வேதனை தான் கிடைத்தது.
கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில், நுாலகத் துறையில் மிகப்பெரிய ஊழல் நடந்துள்ளது. அதற்கு காரணமான அதிகாரிகள் யார்; அரசியல்வாதிகள் யார் என்பதை, உண்மையான விசாரணை நடத்தி கண்டறிய வேண்டும்.
தமிழகம் முழுதும் உள்ள நுாலகங்களில், இது போன்ற போலி நுால்கள் இருந்தால், அவற்றை அகற்ற வேண்டும்; இல்லாவிட்டால், மாணவர்களுக்கு தவறான சித்தாந்தமும், தவறான புரிதலும் ஏற்படக்கூடும்.
– துரை வைகோ
முதன்மை செயலர், ம.தி.மு.க.,