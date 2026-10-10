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அரசியல் கட்சிகள் பெற்ற ஓட்டு சதவீதம் விபரம்:
கட்சி பெயர் 2026 பொதுத் தேர்தல் 2026 இடைத்தேர்தல்
மதுராந்தகம்
த.வெ.க., 31.32 39.96
தி.மு.க., 30.18 29.15
அ.தி.மு.க., 34.95 25.61
நாம் தமிழர் 2.5 1.46
* தாராபுரம்
த.வெ.க., 23.23 37.02
தி.மு.க., 32.2 31.78
அ.தி.மு.க., 40.56 25.08
நாம் தமிழர் 3.01 2.92
* புதுச்சேரி மாநிலம், தட்டாஞ்சாவடி சட்டசபை தொகுதியில், தி.மு.க., டெபாசிட்டை இழந்தது.
UPDATED : அக் 10, 2026 02:23 AM
ADDED : அக் 10, 2026 02:19 AM
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அரசியல் கட்சிகள் பெற்ற ஓட்டு சதவீதம் விபரம்:
கட்சி பெயர் 2026 பொதுத் தேர்தல் 2026 இடைத்தேர்தல்
மதுராந்தகம்
த.வெ.க., 31.32 39.96
தி.மு.க., 30.18 29.15
அ.தி.மு.க., 34.95 25.61
நாம் தமிழர் 2.5 1.46
* தாராபுரம்
த.வெ.க., 23.23 37.02
தி.மு.க., 32.2 31.78
அ.தி.மு.க., 40.56 25.08
நாம் தமிழர் 3.01 2.92
* புதுச்சேரி மாநிலம், தட்டாஞ்சாவடி சட்டசபை தொகுதியில், தி.மு.க., டெபாசிட்டை இழந்தது.