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அரசியல் கட்சிகள் பெற்ற ஓட்டு சதவீதம்

அரசியல் கட்சிகள் பெற்ற ஓட்டு சதவீதம்

UPDATED : அக் 10, 2026 02:23 AM

ADDED : அக் 10, 2026 02:19 AM

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UPDATED : அக் 10, 2026 02:23 AM ADDED : அக் 10, 2026 02:19 AM

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அரசியல் கட்சிகள் பெற்ற ஓட்டு சதவீதம் விபரம்:

கட்சி பெயர் 2026 பொதுத் தேர்தல் 2026 இடைத்தேர்தல்

மதுராந்தகம்

த.வெ.க., 31.32 39.96

தி.மு.க., 30.18 29.15

அ.தி.மு.க., 34.95 25.61

நாம் தமிழர் 2.5 1.46

* தாராபுரம்

த.வெ.க., 23.23 37.02

தி.மு.க., 32.2 31.78

அ.தி.மு.க., 40.56 25.08

நாம் தமிழர் 3.01 2.92

* புதுச்சேரி மாநிலம், தட்டாஞ்சாவடி சட்டசபை தொகுதியில், தி.மு.க., டெபாசிட்டை இழந்தது.

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