கனிமவள கொள்ளை குறித்து விசாரிக்க தனி ஆணையம் ஐகோர்ட்டில் மனு தாக்கல்
கனிமவள கொள்ளை குறித்து விசாரிக்க தனி ஆணையம் ஐகோர்ட்டில் மனு தாக்கல்
UPDATED : நவ 07, 2026 07:02 PM
ADDED : நவ 07, 2026 07:00 PM
சென்னை: தி.மு.க., ஆட்சியில் கனிம வளங்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக, உயர் நீதிமன்ற ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி தலைமையில், விசாரணை ஆணையம் அமைக்க கோரி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்டம், அரகண்டநல்லுாரை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் கே.ராஜன் தாக்கல் செய்துள்ள மனு:
தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து, பெருமளவிலான கனிம வளங்கள் கொள்ளை அடிக்கப்பட்டு உள்ளன. இதனால், அரசுக்கு வருவாய் இழப்பும் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பும் ஏற்பட்டுள்ளதாக, சட்டசபையில் அமைச்சர் பிரபு பேசினார். அதன் அடிப்படையில், கனிமவள கொள்ளை குறித்து விசாரணை நடத்த, தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலருக்கு, கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் புகார் அளித்தும், நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
கடந்த ஆட்சியில் எவ்வளவு கனிம வளங்கள் கொள்ளை அடிக்கப்பட்டுள்ளன; இதனால் அரசுக்கு ஏற்பட்டுள்ள வருவாய் இழப்பு எவ்வளவு; கனிம வள கொள்ளையில் தொடர்புடையவர்கள் யார் என்பது குறித்து விசாரணை நடத்தும் வகையில், உயர் நீதிமன்ற ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி தலைமையில், விசாரணை ஆணையம் அமைக்க, தமிழக தலைமைச் செயலருக்கு உத்தரவிட வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.