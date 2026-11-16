UPDATED : நவ 16, 2026 08:42 PM
ADDED : நவ 16, 2026 08:40 PM
சென்னை: கிரானைட் வீரமணி, சிறுமியரை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக, போலீசார் பதிவு செய்த வழக்கில், நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருக்க, சென்னையில் உள்ள பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துக்களை, வீரமணி விற்ற நிலையில், அதன் வாயிலாக கிடைத்த பணத்தில், அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் கொடுத்து, புகாரை முடிக்க முயன்றதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
இதற்கு உதவியதாக, பெரம்பூரை சேர்ந்த தொழிலதிபரும், எஸ்.ஆர்.எம்.யூ ரயில்வே தொழிற்சங்க தலைவரின் மகனுமான பிரகாஷ் என்பவர் மீது, காவல்துறை குற்றம்சாட்டியது. விசாரணைக்கு ஆஜராக, பிரகாஷுக்கு காவல் துறை 'சம்மன்' அனுப்பப்பட்டது. அவருக்கு எதிராக, 'லுக் அவுட் நோட்டீசும்' பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில், பிரகாஷ் தாக்கல் செய்த முன் ஜாமின் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பிரகாஷ் தரப்பில், மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த மனு, நீதிபதி சுந்தர்மோகன் முன், விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, காவல் துறை தரப்பில் தாக்கல் செய்த பதில் மனுவுக்கு பதிலளிக்க, பிரகாஷ் தரப்பில் அவகாசம் கோரப்பட்டதை அடுத்து, விசாரணையை நவ.,20ம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்து, நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.