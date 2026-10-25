26 சென்ட் கோவில் நிலம் தனி நபருக்கு பட்டா மாற்றம் நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை
26 சென்ட் கோவில் நிலம் தனி நபருக்கு பட்டா மாற்றம் நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை
UPDATED : அக் 25, 2026 06:47 PM
ADDED : அக் 25, 2026 06:44 PM
சென்னை: ‘செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள மலை வையாவூர் கோவிலுக்கு சொந்தமான நிலத்தை, தனி நபருக்கு சட்ட விரோதமாக பட்டா மாற்றம் செய்த அதிகாரிகள் மீது, தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என, ஹிந்து முன்னணி அமைப்பு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக, செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஹிந்து முன்னணி மாவட்ட செயலர் ஏழுமலை, அறநிலையத்துறை அமைச்சருக்கு அனுப்பியுள்ள மனு விபரம்:
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மதுராந்தகம் தாலுகா, மலை வையாவூர் கிராமத்தில், ஸ்ரீ பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள் கோவில் உள்ளது. இக்கோவிலுக்கு சொந்தமான, 26 சென்ட் நிலம், 2024 செப்., 20ம் தேதியன்று, தனி நபருக்கு சட்டவிரோதமாக பட்டா மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. கோவில் நிலத்தை மாற்றி தனி நபருக்கு பட்டா வழங்கக்கூடாது என, சட்டம் தெளிவாக உள்ளது. எனினும், அந்தச் சட்டத்தை மீறி அதிகாரிகள் நிலத்தை, பட்டா மாற்றம் செய்து கொடுத்துள்ளனர்.
எனவே, இந்த முறைகேடில் ஈடுபட்ட அதிகாரிகள் மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும், மாற்றப்பட்ட பட்டாவை ரத்து செய்து, மீண்டும் கோவில் பெயருக்கே பட்டா வழங்க வேண்டும். இதுகுறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தை நாட வேண்டிய நிலை ஏற்படும்.இவ்வாறு மனுவில் கூறியுள்ளார்.