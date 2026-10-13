உதயநிதிக்கு எதிரான புகாரை விசாரணைக்கு எடுக்க கோரி மனு
உதயநிதிக்கு எதிரான புகாரை விசாரணைக்கு எடுக்க கோரி மனு
UPDATED : அக் 13, 2026 09:03 PM
ADDED : அக் 13, 2026 08:58 PM
UPDATED : அக் 13, 2026 09:03 PM ADDED : அக் 13, 2026 08:58 PM
சென்னை: வேட்பு மனுவில் தவறான தகவல்களை அளித்ததாகக் கூறி, எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதிக்கு எதிரான புகாரை, விசாரணைக்கு எடுக்க, ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றத்துக்கு உத்தரவிடக் கோரி, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.
கடந்த சட்டசபை தேர்தலில், திருவல்லிக்கேணி – சேப்பாக்கம் தொகுதியில், தி.மு.க., சார்பில் போட்டியிட்ட உதயநிதி வெற்றி பெற்றார். அவர் தன் வேட்பு மனுவில், சொத்து விபரங்களை மறைத்துள்ளதால், மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டப்படி, அவரை தண்டிக்க வேண்டும்’ என, தேனியை சேர்ந்த மிலானி என்பவர், சென்னை ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றத்தில், கடந்த செப்.,8ல் புகார் மனு தாக்கல் செய்தார்.
ஒரு மாதம் கடந்தும், மனு விசாரணைக்கு வராததால், அதை விசாரிக்க உத்தரவிடுமாறு கோரி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், மிலானி மனு தாக்கல் செய்தார். அதில், 'எம்.பி., – எம்.எல்.ஏ.,க்களுக்கு எதிரான வழக்குகளை விரைந்து விசாரிக்கவே, சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் உள்ளன. ஆனால், செப்டம்பர் மாதம் அளித்த புகார் மனுவை, இதுவரை கோப்புக்கு எடுக்கவில்லை. மிகுந்த செல்வாக்கு மிக்க நபரான உதயநிதிக்கு எதிரான புகாரை, விசாரணைக்கு எடுக்காதது பாதிப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது' என கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த மனு, நீதிபதி லட்சுமிநாராயணன் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரணைக்கு எடுக்க, எத்தனை நாட்களாகும் என்பது குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்யும்படி, ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றத்துக்கு உத்தரவிட்டு, விசாரணையை அக்.15ம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தார்.