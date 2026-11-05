சிறைத்துறை நடத்திய பெட்ரோல் ‘பங்க்’ எண் ணெய் நிறுவன வசமாகிறது
சிறைத்துறை நடத்திய பெட்ரோல் ‘பங்க்’ எண் ணெய் நிறுவன வசமாகிறது
UPDATED : நவ 06, 2026 12:18 AM
ADDED : நவ 05, 2026 10:44 PM
UPDATED : நவ 06, 2026 12:18 AM ADDED : நவ 05, 2026 10:44 PM
சென்னை: சிறைக் கைதிகள் வாயிலாக நடத்தப்பட்ட, 11 பிரீடம்பெட்ரோல் பங்க்குகளை, தற்காலிகமாக, ஐ.ஓ.சி.எல்., எனப்படும், ‘இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட்’ நிறுவனமே நடத்த முடிவு செய்துள்ளது.
தமிழக சிறைத்துறை சார்பில், கைதிகள் வாயிலாக, சென்னை புழல் உட்பட, 11 இடங்களில், ‘ப்ரீடம் பெட்ரோல் பங்க்’ நடத்தப்பட்டது. சில தினங்களுக்கு முன், தேனி மாவட்ட சிறையில் இருந்து, 17 கைதிகள் தப்பிய சம்பவத்தையடுத்து, கைதிகள் வாயிலாக நடத்தப்பட்ட ‘பெட்ரோல் பங்க்’குகள் முடப்பட்டன. அவற்றை, தனியாரிடம் ஒப்படைக்க இருப்பதாக தகவல் பரவியது. அதற்கு எதிர்ப்பு கிளம்பியது.
இந்நிலையில், கைதிகள் வாயிலாக நடத்தப்பட்ட பெட்ரோல் பங்க்குகளை, தற்காலிகமாக ஐ.ஓ.சி.எல்., எனும், இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் நிறுவனமே நடத்துவது என்றும், மீண்டும் பெட்ரோல் பங்க்குகளை இயக்குவதற்கு சிறைத்துறை தயாராகும்போது, அதனிடமே ஒப் படைப்பது என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.