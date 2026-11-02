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படம் செந்தில் விநாயகம்திருநெல்வேலி, தச்சநல்லூர் பகுதியில் வயல்களில் அறுவடை பணிகள் நடந்துவரும் நிலையில் நிலத்தில் சிதறிக்கிடக்கும் நெல் மணிகளை உண்ண குவிந்த புறாக்கள்...
திருநெல்வேலி, தச்சநல்லூர் பகுதியில் வயல்களில் அறுவடை பணிகள்
திருநெல்வேலி, தச்சநல்லூர் பகுதியில் வயல்களில் அறுவடை பணிகள்
ADDED : நவ 02, 2026 06:56 PM
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படம் செந்தில் விநாயகம்திருநெல்வேலி, தச்சநல்லூர் பகுதியில் வயல்களில் அறுவடை பணிகள் நடந்துவரும் நிலையில் நிலத்தில் சிதறிக்கிடக்கும் நெல் மணிகளை உண்ண குவிந்த புறாக்கள்...