முழு பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி கோரி பிப்., 6ல் கோட்டை நோக்கி பயணம்
முழு பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி கோரி பிப்., 6ல் கோட்டை நோக்கி பயணம்
ADDED : அக் 24, 2026 12:48 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:48 AM
வேலுார்: தேர்தல் வாக்குறுதிப்படி விவசாயிகளின் பயிர்க்கடன்களை நிபந்தனையின்றி முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யாவிடில், 2027 பிப்., 6ம் தேதி, திருவள்ளூரிலிருந்து சென்னை தலைமைச் செயலகம் நோக்கி மாபெரும் நடைபயண போராட்டம் நடத்தப்படும் என, தமிழக விவசாயிகள் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.
தமிழக விவசாயிகள் சங்கத்தின் மாநில செயற்குழுக் கூட்டம், வேலுார் லாங்கு பஜாரில் உள்ள மண்டபத்தில் நேற்று நடந்தது. சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவர் வேணுகோபால் தலைமை வகித்தார். மாநிலப் பொதுச்செயலர் உதயகுமார் முன்னிலை வகித்தார்.
இதில் வேலுார், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்துார், திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி ஆகிய மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில், எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் குறித்து சங்கத்தின் மாநிலப் பொருளாளர் சுபாஷ் அளித்த பேட்டி:
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நேற்று அமைச்சர்கள் முன்னிலையில் விவசாய சங்கங்களின் பிரதிநிதிகளுடன் நடைபெற்ற பேச்சில், அதிகபட்சமாக 75 ஆயிரம் ரூபாய் வரை மட்டுமே பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நிதி நெருக்கடியைக் காரணம் காட்டி அரசு இம்முடிவை எடுத்துள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளனர். ஆனால், தேர்தல் வாக்குறுதியில் அளித்தபடி விவசாயிகளின் பயிர்க்கடன்களை முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்பதே விவசாய சங்கங்களின் திட்டவட்டமான நிலைப்பாடாகும்.
மஹாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் நிதிச்சுமை உள்ள சூழலிலும், 2 லட்சம் ரூபாய் வரை கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, தமிழக அரசும் நிதி நெருக்கடியைக் காரணமாகக் கூறாமல், முழுமையாக பயிர்க்கடன் தள்ளுபடியை அறிவிக்க வேண்டும்.
அதுவரை பயிர்க்கடன் வசூலிப்பதை முற்றிலுமாக நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் அல்லது நீண்ட காலக் கடனாக மாற்றி அவகாசம் வழங்க வேண்டும்.
விவசாயிகளின் நியாயமான கோரிக்கையை நிறைவேற்ற அரசுக்கு, 2 மாத கால அவகாசம் அளிக்கிறோம். அதற்குள் முழுமையான கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்பு வெளிவராவிட்டால், பிப்., 6ல், மறைந்த விவசாய சங்கத் தலைவர் நாராயணசாமி நாயுடு பிறந்தநாளில் திருவள்ளூரிலிருந்து சென்னை கோட்டையை நோக்கி விவசாயிகளுடன் அமைதியான முறையில் நடைபயண போராட்டம் தொடங்கப்படும்.
மேலும், சக விவசாயிகள் சங்க தலைவர் பி.ஆர்.பாண்டியன், வாரிய தலைவர் பதவிக்காக விவசாயிகளுக்கு துரோகம் இழைக்கிறார். அவர், த.வெ.க., கட்சிக்காரர் போல செயல்படுகிறார்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.