காஜு கத்லி, காஜு பிஸ்தா ரோல் விற்பனை செய்ய திட்டம்
காஜு கத்லி, காஜு பிஸ்தா ரோல் விற்பனை செய்ய திட்டம்
UPDATED : நவ 01, 2026 06:53 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:48 PM
பால் விலை உயர்வு செய்திக்கு பாக்ஸ்
ஆவின் நிறுவனம் வாயிலாக, பால் பவுடர், வெண்ணெய், நெய், பால்கோவா உட்பட, 160க்கும் மேற்பட்ட பால் பொருட்கள் தயாரிக்கப்பட்டு விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. ஆயுத பூஜை மற்றும் தீபாவளி பண்டிகை காலங்களில், சிறப்பு இனிப்பு வகைகளாக காஜு கத்லி, பிஸ்தா ரோல், முந்திரி அல்வா, நெய் பாதுஷா போன்றவையும் தயாரித்து விற்கப்படும்.
முந்தைய தி.மு.க., ஆட்சியில், ஆண்டு முழுதும் மைசூர்பா, மில்க்கேக், பால் பேடா, முந்திரி மிக்ஸர், பட்டர் முறுக்கு போன்றவற்றை விற்பனை செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. இதற்கு நுகர்வோர் மத்தியில் வரவேற்பு கிடைத்தது. த.வெ.க., அரசு பொறுப்பேற்ற நிலையில், இனி ஆண்டு முழுதும், காஜு கத்லி, காஜு பிஸ்தா ரோல், முந்திரி அல்வா, நெய் பாதுஷா விற்பனை செய்ய முடிவு எடுக்கப்பட்டு உள்ளது.
மொத்தம், 28 டன் காஜு கத்லி, காஜு பிஸ்தா ரோல் வகைகளை தயாரித்து, பேக்கிங் செய்து தர, ‘டெண்டர்’ கோரப்பட்டுள்ளது. இதற்காக, 36.4 லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டு உள்ளது. இதேபோல, நெய் பாதுஷா, முந்திரி அல்வா போன்றவற்றை, 27.5 டன்கள் தயாரித்து, ‘பேக்கிங்’ செய்து தர ஒப்பந்தம் கோரப்பட்டுள்ளது. இதற்கு, 35.5 லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டு உள்ளது.