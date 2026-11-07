வண்ணார் சமுதாயத்தினரை எஸ்.சி., பட்டியலில் சேர்க்க ஐகோர்ட்டில் மனு தாக்கல்
வண்ணார் சமுதாயத்தினரை எஸ்.சி., பட்டியலில் சேர்க்க ஐகோர்ட்டில் மனு தாக்கல்
UPDATED : நவ 07, 2026 06:21 PM
ADDED : நவ 07, 2026 06:17 PM
சென்னை: தமிழகம் முழுதும் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள வண்ணார் சமுதாயத்தினரை, பட்டியலினத்தவர் பட்டியலில் சேர்க்க உத்தரவிடக் கோரி, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொது நல வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
திருவண்ணாமலையை சேர்ந்த, தமிழ்நாடு வண்ணார் ஒருங்கிணைப்பு குழுத் தலைவர், த.ம.பிரகாஷ் என்பவர் தாக்கல் செய்த மனு:
தமிழகத்தில், கன்னியாகுமரி மற்றும் தென்காசி மாவட்டங்களில், செங்கோட்டை தாலுகாவில் வசிக்கும், வண்ணார் சமுதாயத்தினர் மட்டும் பட்டியலினத்தவர்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
செங்கோட்டையில் வசிக்கும் வண்ணார் சமுதாயத்தினர் எதிர்கொள்ளும், அதே பாகுபாடும், ஒடுக்கு முறைகளையும் சந்திக்கும், பிற மாவட்டங்களில் வசிக்கும், வண்ணார் சமூகத்தினர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
நாடு சுதந்திரம் அடைந்து, 70 ஆண்டுகள் கடந்த பின்னும், பெரும்பான்மையான வண்ணார் சமுதாயத்தினர், வறுமையிலும், முறையான வீட்டு வசதி இல்லாமலும், ஜாதி ரீதியாக ஒடுக்கு முறைகளை சந்தித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், தமிழகத்தின் இரு மாவட்டங்களில் வசிக்கும், வண்ணார் சமுதாயத்தினரை மட்டும், பட்டியல் இனத்தவர்களாக அறிவித்துள்ளது, அரசியல் சாசனத்திற்கு விரோதமானது.
எனவே, வண்ணார் சமுதாயத்தினரை, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பில் இருந்து மாற்றி, பட்டியலினத்தவர் வகுப்பில் சேர்க்க உத்தரவிட வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.