ஏரியில் மணல் அள்ளிய வழக்கில் முன்ஜாமின் கோரும் தி.மு.க., ‘மாஜி’
ஏரியில் மணல் அள்ளிய வழக்கில் முன்ஜாமின் கோரும் தி.மு.க., ‘மாஜி’
UPDATED : அக் 09, 2026 07:51 PM
ADDED : அக் 09, 2026 07:46 PM
சென்னை: தி.மு.க., இளைஞரணி மாநாட்டுக்காக, ஏரியில் முறைகேடாக மணல் அள்ளிய வழக்கில், தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் வேலு, அவரது மகன் குமரனுக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கைகள் எடுக்க கூடாதென, லஞ்ச ஒழிப்பு துறைக்கு, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தி உள்ளது.
தி.மு.க., இளைஞரணி மாநாடு, கடந்த 2025ம் ஆண்டு டிச., 14ல், திருவண்ணாமலையில் நடந்தது. மாநாட்டு திடலை சமன்படுத்த, அருகிலுள்ள மலப்பம்பாடி ஏரியில் இருந்து, 12 ஏக்கர் பரப்பளவுக்கு, 10 முதல் 23 அடி ஆழத்திற்கு மண் எடுக்கப்பட்டது.
இதனால், தமிழக அரசுக்கு 8 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு இழப்பு ஏற்பட்டு உள்ளதாக, ‘அறப்போர் இயக்கம்’ சார்பில் லஞ்ச ஒழிப்பு துறையிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டது. அதன்படி, முன்னாள் அமைச்சர் வேலு, அவரது மகன் குமரன் ஆகியோர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், இருவர் தரப்பிலும், முன்ஜாமின் கோரி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. இந்த மனுக்கள், நீதிபதி லட்சுமிநாராயணன் முன் விசாரணைக்கு வந்தன. அப்போது, மனுவுக்கு பதிலளிக்க, காவல்துறை தரப்பில் அவகாசம் கேட்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, ‘வேலு மற்றும் அவரது மகன் குமரனுக்கு எதிராக, கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கக் கூடாது’ என, வாய் மொழியாக உத்தரவிட்டு, விசாரணையை வரும் 15ம் தேதிக்கு நீதிபதி தள்ளிவைத்தார்.