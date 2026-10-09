மரவள்ளி கிழங்குக்கு விலை நிர்ணயம் செய்ய முத்தரப்பு கமிட்டி அமைக்க வேண்டுகோள்
மரவள்ளி கிழங்குக்கு விலை நிர்ணயம் செய்ய முத்தரப்பு கமிட்டி அமைக்க வேண்டுகோள்
UPDATED : அக் 09, 2026 08:55 PM
ADDED : அக் 09, 2026 05:56 PM
அரூர்: மரவள்ளி கிழங்குக்கு விலை நிர்ணயம் செய்ய, முத்தரப்பு கமிட்டி அமைக்க வேண்டும் என, குறைதீர் கூட்டத்தில், விவசாயிகள் வலியுறுத்தினர்.
தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்தில், விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் நேற்று நடந்தது. ஆர்.டி.ஓ., செம்மலை தலைமை வகித்தார். கூட்டத்தில், விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள் திருமலை, ராஜ்குமார், ராஜசேகரன், முருகன் மற்றும் விவசாயிகள் பேசியதாவது:
தற்போது நிலவும் கடும் வறட்சியால், பயிர்கள் சாகுபடி செய்ய முடியாத நிலை உள்ளது. இந்நிலையில், கூட்டுறவு சங்கங்களில் விவசாயிகள் பெற்றுள்ள பயிர்க்கடனை திருப்பி செலுத்தி விட்டு, மீண்டும் கடன் பெறுவதற்கு விவசாயிகளிடமிருந்து உறுதிமொழி கடிதம் பெற்றுக் கொண்டு, வி.ஏ.ஓ., அடங்கல் வழங்க வேண்டும். பட்டா பெயர் மாற்றம் செய்யக்கோரி மனு அளித்து, பல ஆண்டுகளாகியும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
தர்மபுரி கலெக்டர் அலுவலகத்தில், கடந்த செப்., 8ம் தேதி மரவள்ளி கிழங்கு, 13வது முத்தரப்பு கூட்டம் நடந்தது. இதில், இதுவரை தனியார் ஆலை அதிபர்களே மரவள்ளி கிழங்குக்கு விலை நிர்ணயம் செய்தனர்.
இனிவரும் காலங்களில், வேளாண் விற்பனைத்துறை அதிகாரிகள், விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள் மற்றும் ஆலை அதிபர்கள் கொண்ட குழு அமைத்து, விலை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அதன்படி, உடனடியாக முத்தரப்பு கமிட்டி அமைத்து மரவள்ளி கிழங்குக்கு விலை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும்.
தமிழகத்தில், 2025-–26ம் ஆண்டு அரவை பருவத்தில் பொதுத்துறை மற்றும் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலைகளுக்கு, கரும்பு வழங்கிய விவசாயிகளுக்கு டன் ஒன்றுக்கு, 709.50 ரூபாயை சிறப்பு ஊக்கத்தொகையாக வழங்க தமிழக அரசு, 603.34 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
எனவே, கோபாலபுரம் சுப்ரமணிய சிவா கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலைக்கு கரும்பு வழங்கிய விவசாயிகளுக்கு, தீபாவளிக்குள் அரசின் சிறப்பு ஊக்கத் தொகையை அவர்களது வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்க வேண்டும். வறட்சியால் கரும்புகள் காய்ந்து அதன் மகசூல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, அடுத்த சாகுபடிக்கு விவசாயிகள் தயாராகும் வகையில், வரும் நவம்பரில் கோபாலபுரம் சுப்ரமணிய சிவா கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில், கரும்பு அரவை துவங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு பேசினர்.
இதற்கு பதிலளித்த ஆர்.டி.ஓ., செம்மலை,‘‘ விவசாயிகளின் கோரிக்கைகள் குறித்து, அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,’’ என்றார்.
முன்னதாக, அரூர் மற்றும் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தாலுகாவில் உள்ள ஏரி, குளம், அணைகள் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகளில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றுதல் மற்றும் பாசன கால்வாய்களை துார்வாருவது குறித்து முத்தரப்பு கூட்டம் நடந்தது.