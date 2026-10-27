அதிகாரிகள் நியமன முறைகேடு வழக்கு நேரு சகோதரர்களின் மனுக்கள் நிராகரிப்பு
அதிகாரிகள் நியமன முறைகேடு வழக்கு நேரு சகோதரர்களின் மனுக்கள் நிராகரிப்பு
UPDATED : அக் 27, 2026 08:08 PM
ADDED : அக் 27, 2026 08:06 PM
சென்னை: நகராட்சி நிர்வாக துறையில், 2,538 அதிகாரிகள் நியமனத்தில் நடந்த முறைகேடு தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்யும் உத்தரவை எதிர்த்து, தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் நேருவின் சகோதரர்கள் தாக்கல் செய்த மனுக்களை, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் நிராகரித்தது.
தமிழக நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையில், 2024- – 25ம் ஆண்டுகளில் உதவி, இளநிலை பொறியாளர் உள்ளிட்ட, 2,538 நியமனங்களுக்கு, 634 கோடி ரூபாய் லஞ்சமாக பெறப்பட்டு உள்ளதாக, கடந்த ஆண்டு அக்டோபர், 27ல் டி.ஜி.பி.,க்கு அமலாக்கத்துறை கடிதம் அனுப்பியது.
இதன் அடிப்படையில், வழக்கு பதிவு செய்ய, லஞ்ச ஒழிப்பு துறைக்கு, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இந்த உத்தரவை மறு ஆய்வு செய்யக்கோரி, முன்னாள் அமைச்சர் நேரு தாக்கல் செய்த மனு, நேற்று முன்தினம், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட நேருவின் சகோதரர்கள் கே.என்.மணிவண்ணன், என்.ரவிசந்திரன் மற்றும் டி.கவிபிரசாத், டி.ரமேஷ், ஆர்.நாராயணன் மற்றும் தியாகராஜன் செல்வமணி ஆகியோர் தாக்கல் செய்த மறு ஆய்வு மனுக்கள், தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தன.
இந்த விவகாரத்தில் நேரு தாக்கல் செய்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டடதை சுட்டிக்காட்டி, அவரது சகோதரர்கள் உள்ளிட்டோர் தாக்கல் செய்த மனுக்களையும் தள்ளுபடி செய்து, நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.