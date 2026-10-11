‘2047ம் ஆண்டுக்குள் வளர்ந்த இந்தியாவை உருவாக்குவேன்’ :மாணவர்கள் உறுதியேற்க பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தல்
‘2047ம் ஆண்டுக்குள் வளர்ந்த இந்தியாவை உருவாக்குவேன்’ :மாணவர்கள் உறுதியேற்க பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 11, 2026 08:25 PM
ADDED : அக் 11, 2026 07:47 PM
சென்னை: ‘‘வளர்ந்த இந்தியாவை, 2047ம் ஆண்டுக்குள் உருவாக்குவேன் என, மாணவர்கள் உறுதி ஏற்க வேண்டும்,” என, பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார்.
சென்னை வர்த்தக மையத்தில், ஜெயகோபால் கரோடியா ஹிந்து வித்யாலா பள்ளி, 50ம் ஆண்டு பொன்விழா நேற்று நடந்தது. பள்ளியின் பொதுச்செயலர் கிரிஜா சேஷாத்ரி வரவேற்றார். பள்ளியின், ‘ஏஐ.,’ ஆய்வகத்தை, பிரதமர் மோடி திறந்து வைத்து பேசியதாவது:
இன்றைய இளைஞர்கள், வளர்ச்சி அடைந்த பாரதத்துக்கு, மேலும் பலம் கூட்ட விரும்புகின்றனர். இளைஞர்களின் புதிய கருத்துக்கள், தீர்வுகள் போன்றவற்றால், பாரதம் மட்டுமல்ல, உலகின் எதிர்காலமும் தீர்மானிக்கப்படும். உலகம் தேடும் தீர்வுகளை கொடுக்கும் வல்லமை, இந்திய இளைஞர்களிடம் உள்ளது.
பாரதத்தில் கணக்கிட முடியாத வாய்ப்புகள் உள்ளன. நாம் அனைவரும் இணைந்து சாதிக்க வேண்டும். விஸ்வ ஹிந்து வித்யா கேந்திரத்தின், 50 ஆண்டு கால பயணம் என்பது, உள்எழுச்சியை கொடுக்கக் கூடியது. கடந்த, 1975ம் ஆண்டில், ஏழு மாணவர்களுடன், மேற்கு மாம்பலத்தில் சிறிய பள்ளியாக தொடங்கப்பட்டது. கல்வியுடன் தேசப்பக்தி உள்ள குடிமக்களை, இந்நிறுவனம் உருவாக்குகிறது.
வாழ்க்கை முழுதும், புதிதாக கற்க விரும்புவோருக்கு, திருக்குறள் அற்புதமான வழிகாட்டியாகும். அதனால் தான் திருக்குறளின் ரஷ்ய மொழியாக்கத்தை, ரஷ்ய அதிபர் புடினுக்கு வழங்கினேன். பாரதியாரின் ஆளுமை அமைவில், காசிக்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பு இருக்கிறது. காசியின் ஆன்மிகம், அவரின் எண்ணத்தில், ஆழ்ந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. நான் காசியின் மக்கள் பிரதிநிதி. காசி மக்கள், பாரதியை அன்போடு நினைவு கூருகின்றனர். அவரின் அச்சமில்லை, அச்சமில்லை என்ற சொல், அச்சமில்லாமல் வாழ நமக்கு உத்வேகம் கொடுக்கிறது.
மாணவர்கள் பெரிதாக கனவு காணுங்கள். வித்தியாசமாக சிந்தியுங்கள். அச்சமில்லாமல் வாழுங்கள். இந்தியா நெடுக, தமிழ் கலாசாரம், பாரம்பரியம், இலக்கியம், கவிதை, மரபுகள் போன்றவற்றை சுமந்து செல்லுங்கள். அங்கிருப்போருடன் தமிழை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். கடந்த, 2014ல் 750 பல்கலைகள் தான் இந்தியாவில் இருந்தன. இன்று, 1,300க்கும் அதிகமாக உள்ளன.
புதிய ஐ.ஐ.டி., – ஐ.ஐ.எம்., எய்ம்ஸ் கிடைத்துள்ளன. புதிய கல்விக் கொள்கையால், கல்வியின் தரம் உயர்ந்துள்ளது. 2015ம் ஆண்டுக்கான கல்வி நிறுவனங்களின் உலகளாவிய தர வரிசையில், 14 இந்திய பல்கலைகள் தான் இடம் பெற்றிருந்தன. சமீபத்திய தர வரிசையில், 52 பல்கலைகள் இடம் பெற்றுள்ளன. தரமான நிறுவனங்கள் அதிகரித்ததன் வழியே, மாணவர்களுக்கு அதிக வாய்ப்புகளும், தங்களின் கனவுகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் சூழலும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
சர்வதேச அளவில், நம் விளையாட்டு துறையும், முக்கிய இடத்தை பெறுகிறது. வரும், 2030ல் காமன்வெல்த் போட்டி, 2036ல் ஒலிம்பிக் போட்டியை நாம் நடத்த உள்ளோம். இளைஞர்களின் வாய்ப்புகள் எல்லையற்றதாக மாறி வருகின்றன. வரும், 2047ம் ஆண்டுக்குள் வளர்ந்த இந்தியாவை உருவாக்குவேன்; பொருளாதாரத்தில் உலகளவில் முதல் மூன்று இடத்துக்குள் இந்தியாவை கொண்டு வருவேன் என, மாணவர்கள் உறுதிமொழி ஏற்க வேண்டும்.
இவ்வாறு பிரதமர் பேசினார்.
விழாவில், தமிழக கவர்னர் ராஜேந்திர அர்லேக்கர், மத்திய அமைச்சர் எல்.முருகன், ‘தினமலர்’ நாளிதழ் வேலுார் பதிப்பு வெளியீட்டாளரும், விஸ்வ ஹிந்து வித்யா கேந்திரா தலைவருமான ஆர்.ஆர்.கோபால்ஜி, தமிழக பா.ஜ., தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.