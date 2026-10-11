சென்னை வந்த பிரதமருக்கு உற்சாக வரவேற்பு

UPDATED : அக் 11, 2026 08:20 PM
ADDED : அக் 11, 2026 08:06 PM
சென்னை: சென்னை வந்த பிரதமருக்கு, நேற்று பா.ஜ., சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
பிரதமர் நிகழ்ச்சி விபரம்:
* காலை, 10:57 மணிக்கு, பிரதமர் சென்னை விமான நிலையம் வந்தார்
* பிரதமரை கவர்னர் ராஜேந்திர அர்லேக்கர், முதல்வர் விஜய், மத்திய அமைச்சர் முருகன், தமிழக அமைச்சர்கள், தமிழக பா.ஜ., தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமி மற்றும் பா.ஜ., நிர்வாகிகள், பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றனர்
* காலை, 11:15 மணிக்கு, பிரதமர் மோடி, விமான நிலையத்திலிருந்து காரில் வெளியே வந்தார். கார் போரூர் நோக்கி சென்றது
* விமான நிலையத்திற்கு வெளியே திரண்டிருந்த பொதுமக்களை பார்த்ததும், பிரதமர் காரின் கதவை திறந்து எழுந்த நின்று, சைகை காண்பித்தார். இதனால், உற்சாகமடைந்த, பா.ஜ., தொண்டர்கள், ‘பாரத் மாதா கீ ஜே’ என்றும், ‘வீரன் மோடி’ என்றும் உற்சாக குரல் எழுப்பினர்
* வழி நெடுகிலும், மேளதாளங்கள் மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகளுடன், பிரதமருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது
* முதல்வர் விஜய் தனி காரில் போரூர் சென்றார். அவரும் பொதுமக்களை பார்த்து கை அசைத்தபடி சென்றார்
* காலை 11:45 மணிக்கு, பிரதமர் மோடி போரூர் சென்றார். அங்கு மெட்ரோ ரயில் சேவையை தொடங்கி வைத்து, பூந்தமல்லி வரை மெட்ரோ ரயிலில் சென்று வந்தார்
* பகல், 12:30 மணிக்கு, போரூர் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திலிருந்து, காரில் சென்னை ஐ.ஐ.டி.,க்கு சென்றார் மோடி. அவருடன் காரில் தமிழக கவர்னர் சென்றார். முதல்வர் விஜய் மற்றொரு காரில் சென்றார்
* சாலையின் இரு புறங்களிலும், பா.ஜ., தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் திரண்டு நின்று, பிரதமருக்கு வரவேற்பு அளித்தனர்
* மாணவ, மாணவியர் பரதநாட்டிய நிகழ்ச்சி மற்றும் பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு, பா.ஜ.,வினர் ஏற்பாடு செய்திருந்தனர்
* சின்னமலை பகுதியில், பா.ஜ.,வினர் பிரதமர் மோடி வந்த கார் மீது மலர் துாவி, வரவேற்பு அளித்தனர். பின்னால் வந்த முதல்வர் விஜய் கார் மீதும், மலர்களை துாவினர்
* பகல் 12:55 மணிக்கு பிரதமர் மோடி ஐ.ஐ.டி.,க்கு சென்றார்
* ஐ.டி.ஐ., நிகழ்ச்சியை முடித்துக் கொண்டு, மாலை 3:40 மணிக்கு, சென்னை வர்த்தக மையத்திற்கு புறப்பட்டு சென்றார். அங்கு ஜெயகோபால் கரோடியோ ஹிந்து வித்யாலயா மெட்ரிக்குலேஷன் பள்ளி பொன்விழா நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றார்
* மாலை 4:50 மணிக்கு நிகழ்ச்சி முடிந்து, சென்னை விமான நிலையத்திற்கு புறப்பட்டார்
* மாலை 5:00 மணிக்கு, பிரதமர் காரில் சென்னை விமான நிலையம் சென்றடைந்தார். அங்கிருந்து விமானத்தில் டில்லி புறப்பட்டு சென்றார். முதல்வர் மற்றும் அதிகாரிகள் வழி அனுப்பி வைத்தனர்.