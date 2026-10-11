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சென்னை வந்த பிரதமருக்கு உற்சாக வரவேற்பு

சென்னை வந்த பிரதமருக்கு உற்சாக வரவேற்பு

UPDATED : அக் 11, 2026 08:20 PM

ADDED : அக் 11, 2026 08:06 PM

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UPDATED : அக் 11, 2026 08:20 PM ADDED : அக் 11, 2026 08:06 PM

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சென்னை: சென்னை வந்த பிரதமருக்கு, நேற்று பா.ஜ., சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

பிரதமர் நிகழ்ச்சி விபரம்:

* காலை, 10:57 மணிக்கு, பிரதமர் சென்னை விமான நிலையம் வந்தார்

* பிரதமரை கவர்னர் ராஜேந்திர அர்லேக்கர், முதல்வர் விஜய், மத்திய அமைச்சர் முருகன், தமிழக அமைச்சர்கள், தமிழக பா.ஜ., தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமி மற்றும் பா.ஜ., நிர்வாகிகள், பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றனர்

* காலை, 11:15 மணிக்கு, பிரதமர் மோடி, விமான நிலையத்திலிருந்து காரில் வெளியே வந்தார். கார் போரூர் நோக்கி சென்றது

* விமான நிலையத்திற்கு வெளியே திரண்டிருந்த பொதுமக்களை பார்த்ததும், பிரதமர் காரின் கதவை திறந்து எழுந்த நின்று, சைகை காண்பித்தார். இதனால், உற்சாகமடைந்த, பா.ஜ., தொண்டர்கள், ‘பாரத் மாதா கீ ஜே’ என்றும், ‘வீரன் மோடி’ என்றும் உற்சாக குரல் எழுப்பினர்

* வழி நெடுகிலும், மேளதாளங்கள் மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகளுடன், பிரதமருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது

* முதல்வர் விஜய் தனி காரில் போரூர் சென்றார். அவரும் பொதுமக்களை பார்த்து கை அசைத்தபடி சென்றார்

* காலை 11:45 மணிக்கு, பிரதமர் மோடி போரூர் சென்றார். அங்கு மெட்ரோ ரயில் சேவையை தொடங்கி வைத்து, பூந்தமல்லி வரை மெட்ரோ ரயிலில் சென்று வந்தார்

* பகல், 12:30 மணிக்கு, போரூர் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திலிருந்து, காரில் சென்னை ஐ.ஐ.டி.,க்கு சென்றார் மோடி. அவருடன் காரில் தமிழக கவர்னர் சென்றார். முதல்வர் விஜய் மற்றொரு காரில் சென்றார்

* சாலையின் இரு புறங்களிலும், பா.ஜ., தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் திரண்டு நின்று, பிரதமருக்கு வரவேற்பு அளித்தனர்

* மாணவ, மாணவியர் பரதநாட்டிய நிகழ்ச்சி மற்றும் பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு, பா.ஜ.,வினர் ஏற்பாடு செய்திருந்தனர்

* சின்னமலை பகுதியில், பா.ஜ.,வினர் பிரதமர் மோடி வந்த கார் மீது மலர் துாவி, வரவேற்பு அளித்தனர். பின்னால் வந்த முதல்வர் விஜய் கார் மீதும், மலர்களை துாவினர்

* பகல் 12:55 மணிக்கு பிரதமர் மோடி ஐ.ஐ.டி.,க்கு சென்றார்

* ஐ.டி.ஐ., நிகழ்ச்சியை முடித்துக் கொண்டு, மாலை 3:40 மணிக்கு, சென்னை வர்த்தக மையத்திற்கு புறப்பட்டு சென்றார். அங்கு ஜெயகோபால் கரோடியோ ஹிந்து வித்யாலயா மெட்ரிக்குலேஷன் பள்ளி பொன்விழா நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றார்

* மாலை 4:50 மணிக்கு நிகழ்ச்சி முடிந்து, சென்னை விமான நிலையத்திற்கு புறப்பட்டார்

* மாலை 5:00 மணிக்கு, பிரதமர் காரில் சென்னை விமான நிலையம் சென்றடைந்தார். அங்கிருந்து விமானத்தில் டில்லி புறப்பட்டு சென்றார். முதல்வர் மற்றும் அதிகாரிகள் வழி அனுப்பி வைத்தனர்.

பதாகை காண்பித்த த.வெ.க.,வினர்


சென்னை ஐ.ஐ.டி., வளாகத்தில், பிரதமர் மோடி, முதல்வர் விஜய் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சி நடந்த இடத்தில், 4,000 பேர் பங்கேற்க இருக்கைகள் போடப்பட்டிருந்தன. பிரதமர் மோடி பேசுகையில், முதல்வர் விஜய் பெயர் உச்சரித்ததும், த.வெ.க., வினர் ஆராவாரம் செய்தனர். முதல்வர் விஜய் பேசுகையில், ‘பா.ஜ., வினர் மோடி வாழ்க, பாரத மாதகீ ஜே’ என்று கோஷம் எழுப்பினர். இரு தரப்பினரும் மாறி, மாறி கோஷம் எழுப்பி, அரங்கத்தை அதிர வைத்தனர்.
பிரதமர் மோடி பேசிய போது, ‘வருங்கால பிரதமர் விஜய், இன்றைய முதல்வர் விஜய், நாளைய பிரதமர் விஜய்’ என்ற வாசகங்கள் எழுதப்பட்ட பதாகைகளை, த.வெ.க., வினர் காண்பித்தனர்.
முன்னதாக போரூர் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திற்கு, பிரதமர் சென்ற போது, அவ்வழியில் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது. அப்போது இரண்டு ஆம்புலன்ஸ்கள் அவ்வழியே வந்தன. போலீசார் போக்குவரத்தை சரி செய்து, அவற்றுக்கு வழி ஏற்படுத்தி கொடுத்தனர்.



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