துப்பாக்கி கலாசாரத்தை வேரறுக்க பா.ம.க., அன்புமணி வலியுறுத்தல்
துப்பாக்கி கலாசாரத்தை வேரறுக்க பா.ம.க., அன்புமணி வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 10, 2026 06:35 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:31 PM
சென்னை: ‘தமிழகத்தின் சட்டம் – ஒழுங்கு நிலைமை, மேலும் மோசமடைந்து விடாமல் தடுக்க, துப்பாக்கி கலாசாரத்தை அடியோடு வேரறுக்க வேண்டும்’ என, பா.ம.க., தலைவர் அன்புமணி வலியுறுத்தி உள்ளார்.
அவரது அறிக்கை;
வேலுார் மாவட்டம் குடியாத்தம் அருகே, பா.ம.க., நிர்வாகி ஞானவேல், நாட்டு துப்பாக்கியால் கொடூரமாக சுட்டு கொல்லப்பட்டிருப்பது அதிர்ச்சி தருகிறது. பூவரசன் என்பவர் சட்டவிரோதமாக மான் வேட்டையாடியதை, ஞானவேல் தட்டிக் கேட்டதால், இருவருக்கும் இடையே முன்பகை நிலவியதாக கூறப்படுகிறது. இதில், ஆத்திரமடைந்த பூவரசன், நேற்று முன்தினம் மாலை, ஞானவேலுடன் மோதலில் ஈடுபட்டு, அவரை சுட்டுக் கொன்றதாகத் தெரிகிறது. இதில், ஞானவேலுவுடன் வந்த ரகு என்பவர் காயமடைந்து, மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளார்.
ஒருங்கிணைந்த வேலுார் மாவட்டம், சோளிங்கர் நகரத்தை சேர்ந்த பா.ம.க., நிர்வாகியும், வழக்கறிஞருமான சக்கரவர்த்தி, கடந்த ஆண்டு ஜூன் 11ம் தேதி பிரபு என்பவரால், இதேபோல் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்.
ஒருங்கிணைந்த வேலூர் மாவட்டத்தில், துப்பாக்கிக் கலாசாரம் பரவி வருவது குறித்து, அப்போதே எச்சரித்தேன். ஆனால், இப்போதும் அதே நிலை தொடர்கிறது. துப்பாக்கி கலாசாரம் பெருகுவது, மிகவும் ஆபத்தானது. தமிழகத்தின் சட்டம் – ஒழுங்கு நிலைமை மேலும் மோசமடைந்து விடாமல் தடுக்க, தமிழகத்தில் துப்பாக்கி கலாசாரத்தை அடியோடு வேரறுக்க, அதிரடியான நடவடிக்கைகளை, தமிழக அரசும், காவல் துறையும் எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அன்புமணி கூறியுள்ளார்.