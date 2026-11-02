ஆவின் வருவாய் இழப்புக்கு பால் விலை உயர்வு தீர்வல்ல: பா.ம.க., அன்புமணி 'அட்வைஸ்'
ஆவின் வருவாய் இழப்புக்கு பால் விலை உயர்வு தீர்வல்ல: பா.ம.க., அன்புமணி 'அட்வைஸ்'
UPDATED : நவ 02, 2026 10:45 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:25 PM
சென்னை: 'ஆவின் நிறுவனத்தின் வருவாய் இழப்பை சமாளிக்க, பால் விற்பனை விலையை உயர்த்துவது மட்டுமே தீர்வாகாது' என, பா.ம.க., தலைவர் அன்புமணி தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
தமிழகத்தில், ஆவின் நிறுவனத்தின் வழியே, கொள்முதல் செய்யப்படும் பாலின் விலை, லிட்டருக்கு 6 ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டது. ஆவின் நிறுவனம், ஏற்கனவே கடுமையான இழப்பை சந்தித்து வரும் நிலையில், கொள்முதல் விலை உயர்த்தப்பட்டதால், இழப்பு மேலும் அதிகரிக்கும். எனவே, நிலைமையை சமாளிக்க, ஆவின் பால் விற்பனை விலையை, லிட்டருக்கு 5 ரூபாய் உயர்த்த வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு, ஆவின் நிறுவனம் பரிந்துரை அனுப்பியதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த பரிந்துரையை அரசு ஏற்றால், அடுத்த சில நாள்களில், ஆவின் நிறுவன பால் விலை உயரத்தப்படும் என கூறப்படுகிறது.
ஆவின் நிறுவனம், கடந்த 2025 - 26ம் ஆண்டில், 89.80 கோடி ரூபாய் இழப்பை சந்தித்துள்ளது. பால் கொள்முதல் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளதால், ஆவினின் இழப்பு, இன்னும் பல மடங்கு உயரும் என்பது உண்மை தான். ஆனால், அனைத்து இழப்புகளுக்கும், பால் விற்பனை விலையை உயர்த்துவது மட்டுமே தீர்வல்ல.
ஆவின் நிறுவன செயல்பாடுகளை ஏழைகளுக்கான சேவை என்ற அளவுகோலில் தான் அளக்க வேண்டும்; லாப நோக்கம் என்ற தராசை கொண்டு எடை போடக் கூடாது. எனவே, ஆவின் நிறுவனத்திற்கு, தமிழக அரசு மானியம் வழங்க வேண்டும்.
ஆனால், பால் விற்பனை விலையை உயர்த்த வேண்டும் என்ற, ஆவின் நிறுவனத்தின் பரிந்துரையை, தமிழக அரசு ஏற்கக் கூடாது.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.