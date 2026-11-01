உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை பாதுகாக்க பா.ம.க., அன்புமணி வலியுறுத்தல்
உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை பாதுகாக்க பா.ம.க., அன்புமணி வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 01, 2026 05:47 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:44 PM
சென்னை: ‘சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலை நிர்வகிப்பதற்காக, உயர் நீதிமன்றம் புதிய நிர்வாக குழுவை அமைத்துள்ளது. இந்த தீர்ப்பை, தமிழக அரசு பாதுகாக்க வேண்டும்’ என, பா.ம.க., தலைவர் அன்புமணி வலியுறுத்தி உள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
வரலாற்று சிறப்பு மிக்க, சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலின் கனகசபை மீது, பக்தர்கள் ஏறி நின்று, தேவாரம், திருவாசகம் பாட அனுமதி அளித்து, 2022ம் ஆண்டு மே மாதம், தமிழக அரசு அரசாணை பிறப்பித்தது. அதை எதிர்த்து, பொது தீட்சிதர்கள் சார்பில், தொடரப்பட்ட வழக்கு உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகளை, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் இரு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு விசாரித்தது.
விசாரணை முடிவில், நடராஜர் கோவிலை நிர்வகிக்க, ஓய்வு பெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பாரதிதாசன், சுரேஷ்குமார் ஆகியோரை தலைவர் மற்றும் துணைத் தலைவராக கொண்ட, ஐவர் குழுவை அமைத்துள்ளது; இந்த தீர்ப்பு வரவேற்கத்தக்கது.
சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் வளாகத்தில், கடந்த 12 ஆண்டுகளில் நிகழ்ந்த அனைத்து குளறுபடிகளையும், முறைகேடுகளையும் சரி செய்து, கோவிலை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என, தமிழக அரசுக்கும், நிர்வாக குழுவுக்கும் உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த கடமையை, நிர்வாக குழு, அர்ப்பணிப்பு உணர்வுடன் நிறைவேற்ற வேண்டும்.
அதற்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும், தமிழக அரசும், ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறையும் வழங்க வேண்டும். இந்த தீர்ப்பு செயல்படுத்தப்படுவதையும், சட்ட நடவடிக்கைகள் பாதுகாக்கப்படுவதையும், தமிழக அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறியுள்ளார்.