﻿ வரும் 29ல் பா.ம.க., பொதுக்குழு கூட்டம்

ADDED : ஜூலை 25, 2026 03:18 AM
- நமது நிருபர் -
மாமல்லபுரத்தில் ஜூலை 29ல் நடக்கும், பா.ம.க., பொதுக்குழுவில், அன்புமணி மீண்டும் தலைவராக தேர்வாகிறார்.
புதுச்சேரியில், 2024ம் ஆண்டு நடந்த பா.ம.க., பொதுக்குழுக் கூட்டத்திற்கு பின், கட்சியின் நிறுவனரான தந்தை ராமதாஸ் மற்றும் அவரது மகன் அன்புமணி இடையே, கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு கட்சி பிரிந்தது.
சட்டசபை தேர்தலுக்கு பின், கருத்து வேறுபாடு முடிவுக்கு வந்து, இருவரும் இணைந்தனர்.பா.ம.க., தலைவராக தன்னை அறிவிக்க கோரி, சென்னை நீதிமன்றத்தில், ராமதாஸ் தாக்கல் செய்த மனு, வாபஸ் பெறப்பட்டது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, கட்சியை முழுமையாக தன் வசப்படுத்த, வரும் 29ம் தேதி, மாமல்லபுரத்தில், பா.ம.க., பொதுக்குழுவை, அன்புமணி கூட்டியுள்ளார்.
வரும் ஆக.,30ம் தேதியுடன், தலைவர் பதவி காலம் முடிய உள்ள நிலையில், அன்புமணி மீண்டும் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட உள்ளார்.
மேலும், பா.ம.க., உட்கட்சி தேர்தல் அறிவிப்பும் வெளியிடப்பட உள்ளது. இனி, எவ்வித சட்ட சிக்கல்களும் ஏற்படாத வகையில், கட்சி தலைவருக்கு அதிகாரங்களை அளித்து, பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட உள்ளதாகவும் பா.ம.க., நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர்.