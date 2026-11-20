தமிழக முதலீடுகள் பற்றிய தகவல்களை கசிய விட்டோரை கைது செய்ய வேண்டும்: பா.ம.க., தலைவர் அன்புமணி கோரிக்கை
தமிழக முதலீடுகள் பற்றிய தகவல்களை கசிய விட்டோரை கைது செய்ய வேண்டும்: பா.ம.க., தலைவர் அன்புமணி கோரிக்கை
UPDATED : நவ 20, 2026 06:07 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:05 PM
சென்னை: ‘தமிழகத்திற்கு வர வேண்டிய, 1,614 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான முதலீடுகள், ஆந்திரா சென்றுள்ளன,’ என, பா.ம.க., தலைவர் அன்புமணி தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
தமிழகத்திற்கு தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்கும், வழிகாட்டி முகமையில் பணியாற்றிய 15 பேர், முதலீட்டாளர்கள் குறித்த தகவல்களை கசிய விட்டதால், பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
குறிப்பாக, தமிழகத்தில் முதலீடு செய்ய, பேச்சு நடத்தும் நிறுவனங்கள் குறித்த விபரங்களை, ஆந்திரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு, சட்ட விரோதமாக வழங்கியதாக கூறப்படுகிறது. சமீபத்தில், தமிழகம் வர வேண்டிய, மூன்று தென் கொரிய நிறுவனங்களின், 1,614 கோடி ரூபாய் முதலீடுகள் ஆந்திராவுக்கு சென்றன.
தமிழகத்தில் உள்ள, ‘என்பீல்டு’, ‘ஹையர் எலக்ட்ரானிக்ஸ்’ போன்ற நிறுவனங்களும், ஆந்திராவில் முதலீடு செய்ய தீர்மானித்துள்ளன. தமிழக முதலீடுகள் குறித்த தகவல்களை கசிய விட்டிருந்தால், துரோகமாக கருதி, சம்பந்தப்பட்டவர்களை கைது செய்திருக்க வேண்டும்.
ஆனால், அவர்கள் சுதந்திரமாக நடமாடுவதோடு, மூன்று பேர், ஆந்திர அரசு பணியில் சேர்ந்ததை, தமிழக அரசு வேடிக்கை பார்ப்பது ஏன்? அதேநேரம், மோசமான பணிச்சூழலால், பதவி விலகி இருந்தால், அது தமிழகத்திற்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.