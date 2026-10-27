சட்டசபை குழு உறுப்பினர் பதவி பா.ம.க., எம்.எல்.ஏ.,க்கள் மறுப்பு
சட்டசபை குழு உறுப்பினர் பதவி பா.ம.க., எம்.எல்.ஏ.,க்கள் மறுப்பு
UPDATED : அக் 27, 2026 09:11 PM
ADDED : அக் 27, 2026 09:06 PM
சென்னை: பொது நிறுவனங்கள் குழு உறுப்பினர் உள்ளிட்ட சட்டசபை குழு உறுப்பினர் பதவிகளை ஏற்க, பா.ம.க., -– எம்.எல்.ஏ.,க்கள், மறுத்து விட்டனர்.
சட்டசபை தேர்தலில், அ.தி.மு.க., கூட்டணியில் போட்டியிட்ட பா.ம.க., நான்கு இடங்களில் வென்றது. மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் முடிந்த பின்,
த.வெ.க., அமைச்சரவையில் பா.ம.க., இணையும் என்ற, தகவல் பரவிய நிலையில், ‘அமைச்சரவையில் பா.ம.க., சேர்ந்தால், நாங்கள் விலகுவோம்’ என்று, வி.சி.க., அறிவித்தது.
இந்நிலையில், பா.ம.க., – எம்.எல்.ஏ., சவுமியாவுக்கு, பொது நிறுவனங்கள் குழு உறுப்பினர் பதவியும், கணேஷ்குமாருக்கு சட்டசபை விதிகள் குழு உறுப்பினர், சிவகுமாருக்கு சட்டசபை மதிப்பீட்டு குழு உறுப்பினர் பதவியும் வழங்கப்பட்டது. ஆனால், அந்தப் பதவிகளை ஏற்க அவர்கள் மறுத்து விட்டனர்.
இதுகுறித்து, பா.ம.க., வட்டாரங்கள் கூறியதாவது:
பா.ம.க., – எம்.எல்.ஏ., சவுமியாவுக்கு, பொது கணக்கு குழு தலைவர் பதவி எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அப்பதவி இந்தியன் முஸ்லிம் லீக் எம்.எல்.ஏ., சையத் பாரூக் பாஷாவுக்கு வழங்கப்பட்டது. பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம் தொடர்பாக, சில கோரிக்கைகளை அரசிடம் அன்புமணி வைத்தார். அதை அரசு கண்டு கொள்ளவில்லை. இதனால், ஏற்பட்ட அதிருப்தி காரணமாக, சட்டசபை குழு உறுப்பினர் பதவிகளை, பா.ம.க., – எம்.எல்.ஏ.,க்கள் ஏற்க மறுத்துள்ளனர்.
இவ்வாறு அந்த வட்டாரங்கள் கூறின.