வாழ்த்து போஸ்டரில் சாணம் வீச்சு: பா.ம.க.,வினர் மறியல்
வாழ்த்து போஸ்டரில் சாணம் வீச்சு: பா.ம.க.,வினர் மறியல்
UPDATED : நவ 21, 2026 06:47 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:32 PM
தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் மாவட்டம், வேட்டமங்கலத்தைச் சேர்ந்த ஆலயமணி, 63, என்பவர், பா.ம.க., உழவர் பேரியக்க மாநில தலைவராக உள்ளார்.
நவ., 23ல் அவரது பிறந்தநாள் விழாவையொட்டி, பா.ம.க.,வினர் பந்தநல்லுார், காமாட்சிபுரம், வேட்டமங்கலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில், வாழ்த்து போஸ்டர்கள் ஒட்டி இருந்தனர்.
காமாட்சிபுரத்தில், ஆலயமணியின் படத்துடன் ஒட்டப்பட்ட போஸ்டரில், நேற்று (நவ.,20) இரவு, மர்ம நபர்கள், மாட்டு சாணத்தை வீசியுள்ளனர்.
ஆலயமணி தலைமையில், அவரது ஆதரவாளர்கள் மற்றும் பா.ம.க.,வினர், காமாட்சிபுரத்தில் பந்தநல்லுார் - அணைக்கரை பிரதான சாலையில் டிராக்டர், பைக் உள்ளிட்ட வாகனங்களால் சாலையை மறித்து, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். போஸ்டர் மீது மாட்டு சாணம் வீசியவர்களை உடனடியாக கைது செய்யுமாறு கோஷமிட்டனர்.
பந்தநல்லுார் போலீசார், சம்பவ இடத்திற்கு சென்று, உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, உறுதி அளித்த பின், போராட்டக்காரர்கள் கலைந்து சென்றனர். இதனால், ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதித்தது.