ADDED : நவ 16, 2026 11:09 PM
திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் தீப திருவிழா நேற்று (நவ.,15) கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடந்த வரும் நிலையில், நேற்று பகலில் பஞ்ச மூர்த்திகள் சுவாமி வீதி உலா நடந்தது.
அப்போது வீதி உலா முடிந்து மீண்டும் கோவிலிற்கு சுவாமி, ராஜ கோபுரத்தின் வடக்கு பக்கமுள்ள, 5ம் பிரகாரத்தில் திட்டு வாயிற்படி வழியாக பக்தர்கள் உள்ளே துாக்கி சென்றனர். அப்போது, 5ம் பிரகாரத்தில் அந்த வாயிலுக்கு நேராக, சேலம் மாநகர காவல்துறையை சேர்ந்த, டி.என்.30 ஜி0274 என்ற லாரி குறுக்கே நிறுத்தப்பட்டிருந்ததால், சுவாமியை துாக்கி சென்ற பக்தர்கள், லாரியை எடுக்குமாறு போலீசாரை அழைத்தனர்.
ஆனால், பக்தர்கள் அழைப்பை யாரும் கண்டு கொள்ளாததால், லாரியின் இடுக்கில் தட்டு தடுமாறி, சிரமத்துடன் துாக்கி சென்றனர். போலீசார் கோவிலிற்குள் லாரியை நிறுத்தி கொண்டு ‘அட்ராசிட்டி’ செய்வது பக்தர்களிடையே இந்து அமைப்பினரிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்த வீடியோ, சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது. மேலும், அந்த வீடியோ வைரலில் இடம்பெற்றுள்ள வாசகம் வருமாறு:
அண்ணாமலையார் திருக்கோவிலில் முதல் நாள் உற்சவத்தன்று காலையில் காவல்துறை செய்தது. இது நியாயமா? இது தர்மமா? மாவட்ட நிர்வாகம் இதற்குத் தக்க நடவடிக்கை எடுக்குமா என பக்தர்கள் எதிர்பார்ப்பு. ஹிந்து அமைப்புகளும் எதிர்பார்க்கிறது.
திட்டு வாயில் அருகில் நடந்த சம்பவம் இது. சுவாமியே ஒதுங்கி செல்லும் அளவிற்கு சுவாமியும் காவல்துறையை பார்த்து பயப்படுகிறதா?
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.