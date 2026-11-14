வன்னிய மக்கள் மீது அவதுாறு ‘யூ டியூபர்’ மீது போலீசில் புகார்
வன்னிய மக்கள் மீது அவதுாறு ‘யூ டியூபர்’ மீது போலீசில் புகார்
ADDED : நவ 14, 2026 07:49 PM
ஆத்துார்: சேலம் மாவட்டம் ஆத்துாரை சேர்ந்த, வன்னியர் சங்கத்தின் கந்தசாமி தலைமையில், 50க்கும் மேற்பட்டோர், ஆத்துார் டவுன் போலீசில் இன்று (நவ.,14) அளித்த புகார் மனு:
கடந்த, 9ல் ஊடகவியலாளர் ஜீவசகாப்தன், ‘தி டிபேட்’ என்ற யூ டியூப் சேனலில், விவாத நிகழ்ச்சியில் பேசினார். அப்போது, ‘தி.மு.க., பொதுச்செயலர் துரைமுருகன் வீட்டு திருமண நிகழ்ச்சியில், திராவிட கொள்கை அழிக்கப்பட்டுள்ளது. இவர்கள், ஈ.வெ.ரா., கொள்கை பேச முடியுமா?
வன்னியர் சமூகத்தினர், ‘நக்சல்பாரி’ அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள். மாட்டுக்கறி, பன்றிக்கறி சாப்பிட்டு, சாராயம் அருந்தி திருமணம் நடத்துபவர்கள் வன்னியர் சமூகத்தினர்’ என்ற வகையில் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
ஒட்டுமொத்த சமூகத்தை கேவலப்படுத்தி, வீடியோ வெளியிட்ட யூ டியூப் சேனல், ஜீவசகாப்தன் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.