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துாத்துக்குடி: தருவைகுளம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில், எஸ்.பி., தனிப்பிரிவு ஏட்டு செல்வின்ராஜா, 37.
ரவுடி ஒருவரை கண்காணித்து வந்த செல்வின்ராஜா, நவ., 6ல் வீட்டில், தனியாக இருந்த பெண்ணிடம் அத்துமீறியதாக புகார் எழுந்தது. செல்வின்ராஜா மீது வழக்கு பதியப்பட்டநிலையில், நேற்று, அவர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்.
தனியாக இருந்த பெண்ணிடம் அத்துமீறல்: ஏட்டு சஸ்பெண்ட்
தனியாக இருந்த பெண்ணிடம் அத்துமீறல்: ஏட்டு சஸ்பெண்ட்
ADDED : நவ 10, 2026 06:04 PM
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துாத்துக்குடி: தருவைகுளம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில், எஸ்.பி., தனிப்பிரிவு ஏட்டு செல்வின்ராஜா, 37.
ரவுடி ஒருவரை கண்காணித்து வந்த செல்வின்ராஜா, நவ., 6ல் வீட்டில், தனியாக இருந்த பெண்ணிடம் அத்துமீறியதாக புகார் எழுந்தது. செல்வின்ராஜா மீது வழக்கு பதியப்பட்டநிலையில், நேற்று, அவர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்.