செஞ்சி சிறுமி மாயமான வழக்கு ரவுடியிடம் போலீஸ் விசாரணை
செஞ்சி சிறுமி மாயமான வழக்கு ரவுடியிடம் போலீஸ் விசாரணை
ADDED : அக் 27, 2026 06:48 AM
– நமது நிருபர் –
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி, ஆலம்பூண்டி நடுப்பட்டு கிராமத்தை சேர்ந்த, 7 வயது சிறுமி மாயமானது தொடர்பாக, சி.பி.சி.ஐ.டி., – டி.எஸ்.பி., கீதா தலைமையிலான போலீசார், அப்பகுதியில் முகாமிட்டு, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். சிறுமியின் பெற்றோரிடம், இரண்டு கட்டங்களாக, விசாரணை முடித்துள்ளனர். அப்போது அவர்களுக்கு, சில தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன.
சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் கூறியதாவது:
மாடு மேய்க்கும் பகுதியில், தன் வீட்டில் இரண்டரை சவரன் நகை, 60 ஆயிரம் ரூபாய் இருப்பதாக, பெண் ஒருவரிடம், சிறுமியின் தந்தை தெரிவித்துள்ளார். இந்த தகவலை, அந்த பெண், செஞ்சி அருகே, சத்தியமங்கலத்தில் ரவுடி பட்டியலில் உள்ள ராஜதுரை என்பவரிடம் தெரிவித்துள்ளார். ராஜதுரை, சிறுமி வீட்டை நோட்டமிட்டு வந்த தகவல் கிடைத்தது. அதன்படி, அவரிடம் விசாரணை நடக்கிறது. அதேபோல, அங்குள்ள சிவன் கோவிலில், தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஜோதிடர் ஒருவர், 15 நாட்களுக்கு மேல் தங்கி உள்ளார்.
சிறுமி மாயமான நாளில், இந்த ஜோதிடரும் அப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறி உள்ளார். சிறுமியும், தனியாக அந்த கோவிலுக்கு சென்று வந்துள்ளார். சிறுமியை ஜோதிடர் பார்த்திருக்கலாம். தற்போது அவரின் மொபைல் போனும், ‘சுவிட்ச் ஆப்’ செய்யப்பட்டிருப்பது சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இதனால், ஜோதிடரையும் தேடி வருகிறோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.