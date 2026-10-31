மாணவர்கள் மோதல் விவகாரம் பள்ளிகளில் போலீஸ் விசாரணை
மாணவர்கள் மோதல் விவகாரம் பள்ளிகளில் போலீஸ் விசாரணை
ADDED : அக் 31, 2026 09:20 PM
திருப்பூர்: திருப்பூரில், இரு பள்ளிகளைச் சேர்ந்த பிளஸ் 2 மாணவர்கள், ரயில்வே ஸ்டேஷன் அருகே மோதிக்கொண்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருப்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் அருகில் உள்ள மாநகராட்சி பள்ளி மற்றும் கொங்கு மெயின் ரோட்டில் உள்ள அரசு பள்ளியைச் சேர்ந்த மாணவர்கள், நேற்று (அக்.,30) மாலை, ரயில்வே ஸ்டேஷன் அருகே மோதிக்கொண்டனர்.
அப்போது, ஒரு தரப்பு மாணவர்கள் இரும்பு கம்பியால், மற்றொரு தரப்பினரைத் தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. அதன்பின், இரு தரப்பினரும் சாலையில் ஒருவரையொருவர் தாக்கிக் கொண்டு ஓடியுள்ளனர். இதில், சில மாணவர்களுக்கு லேசான காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
போலீசார் அங்கு வருவதற்குள், மாணவர்கள் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றனர். இதையடுத்து, பிளஸ் 2 மாணவர்கள், மூவரிடம் விசாரணை நடத்திய போலீசார், சம்பவம் நடந்த பகுதியில் உள்ள ‘சி.சி.டி.வி’ கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
மேலும், இரு பள்ளிகளிலும் விசாரணை நடத்தி, மோதலில் ஈடுபட்ட மாணவர்களை கண்டறியும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.