அருணாசலேஸ்வரர் மலை உச்சியில் போலீசார் பரிகார பூஜை

ADDED : அக் 31, 2026 07:41 PM
திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலையில், 2,668 அடி உயர மலை உச்சியில், போலீசார் இன்று (அக்.,31) பரிகார பூஜை செய்தனர்.
திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் தீப திருவிழா வரும், 15ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி, 24ல், 2,668 அடி உயர மலை உச்சியில், ஐந்தரை அடி உயர கொப்பரையில் மஹா தீபம் ஏற்றப்படும்.
இந்த தீபம், 11 நாட்களுக்கு தொடர்ந்து எரியும்; 40 கி.மீ., தொலைவு வரை பார்த்து வழிபட முடியும். இந்நிலையில், மஹா தீப திருவிழாவை காண பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து, 35 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் வருகை தருவர்.
அவ்வாறு வரும் பக்தர்களுக்கு எவ்வித அசம்பாவிதமும் ஏற்படாதவாறு விழா இனிதே நடந்திட வேண்டி, மலை உச்சியில் கொப்பரை வைத்து மஹா தீபம் ஏற்றப்படும் இடத்தில், ஆண்டு தோறும் போலீசார் பரிகார வேண்டுதல் பூஜை நடத்துவது வழக்கம்.
அதன்படி இன்று காவல் துறை சார்பில், போலீசார் மலை உச்சிக்கு சென்று வழிபாடு நடத்தினர்.