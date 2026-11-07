காவல் துறையா கஞ்சா வைப்பு துறையா? தி.மு.க., கடும் விமர்சனம்
காவல் துறையா கஞ்சா வைப்பு துறையா? தி.மு.க., கடும் விமர்சனம்
UPDATED : நவ 07, 2026 05:47 PM
ADDED : நவ 07, 2026 05:44 PM
சென்னை: ‘கடந்த காலங்களில் கஞ்சா விற்பவர்களை தேடிப்பிடித்து வந்த காவல்துறை, தற்போதைய ஆட்சியில், கஞ்சா வைப்புத் துறையாக மாறி விட்டது’ என, தி.மு.க., குற்றம்சாட்டியுள்ளது
அக்கட்சி தலைமை வெளியிட்ட அறிக்கை:
ஆயிரம் கோடி ரூபாய், போதைப்பொருளை கடத்திய போதை கடத்தல் மன்னன், த.வெ.க, பூபாலனை கைது செய்யாத முதல்வரின் ஏவல் துறை, சிவகங்கை திருப்பத்துார் மாவட்டம், திருக்காளபட்டியில், டாஸமாக் நிறுவனத்திற்கு எதிராகப் போராடிய வணிகரின் கடையில், கஞ்சாவை மறைத்து வைத்து, அவரை கைது செய்ய முயன்றுள்ளது.
குற்றவாளிகளை எல்லாம் சுதந்திரமாக தப்பிக்கவிட்டு, பொதுமக்களை பிடித்து சிறையில் அடைக்க துடிக்கிறது த.வெ.க., அரசு. ஒரு பக்கம் த.வெ.க., நிர்வாகி, மெத் ஆம் பெட்டமைன் கடத்துகிறார். மறுபக்கம் போலீசாரே கஞ்சா வைக்கின்றனர். இதற்கிடையில், ‘டம்மி’ சி.எம்., விஜய், ‘போதை ஒரு ஜாலி’ என, மாணவர்களிடம் பேசுகிறார். இதுதான் துாய சக்தியின் போதை ஒழிப்பு லட்சணம். இதுவா துாய சக்தி என, மக்கள் துப்புகின்றனர்.
டாஸ்மாக்கிற்கு எதிராக போராடியதால், காவல் துறையாலேயே கஞ்சா வைக்கப்பட்டு, பாதிப்புக்கு உள்ளான, சிங்கம்புணரி வணிகருடன், தி.மு.க., உறுதியோடு துணை நிற்கிறது தொடர்புடைய காவல் துறை அதிகாரிகள் மீது, துறை ரீதியாகவும், குற்றவழக்கு பதிவு செய்தும், உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.காவல் துறைக்கு பொறுப்பான, ‘டம்மி’ முதல்வர் விஜய், பாதிக்கப்பட்ட வணிகரிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.