நாதக நிர்வாகி சாட்டை துரைமுருகன் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு
நாதக நிர்வாகி சாட்டை துரைமுருகன் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு
ADDED : நவ 18, 2026 12:21 PM
ADDED : நவ 18, 2026 12:21 PM
சென்னை: நாதக நிர்வாகியும், யூடியூபருமான சாட்டை துரைமுருகன், தவெக அரசை விமர்சித்தும், தமிழகத்தில் நிலவும் பிரச்னைகள் பற்றி கருத்து கூறியும், தனது சமூகவலைதளப் பக்கங்களில் வீடியோ வெளியிட்டு வருகிறார்.
நவ.,14ம் தேதி வெளியிட்ட வீடியோவில் மதுரை நகைக்கடை கொள்ளை வழக்கில் தொடர்புடைய இன்ஸ்டா பிரபலம் மீனாட்சி தவெக ஆதரவாளர் எனக் கூறினார். தவெகவும் கடுமையாக விமர்சித்து பேசியிருந்தார். இதற்கு அமைச்சர்களும், தவெகவினரும் பதிலடி கொடுத்தனர். தவெகவுக்கும், மீனாட்சிக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்று கூறியுள்ளனர்.
நகைக்கடை கொள்ளை சம்பவத்தில் தவெகவை தொடர்புபடுத்தி அவதூறு தெரிவித்துள்ளதாகவும், வீண் வதந்திகளை பரப்புவதாக, சாட்டை துரைமுருகன் மீது ஆலந்தூரைச் சேர்ந்த தவெக நிர்வாகி நந்தகுமார் பரங்கிமலை போலீசார் புகார் அளித்தார்.
அதன்பேரில், சாட்டை துரைமுருகன் மீது கலவரத்தை ஏற்படுத்தும் நோக்கத்துடன் திட்மிட்டு ஆத்திரமூட்டுதல், பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிக்க முயற்சித்தல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.