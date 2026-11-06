‘சைரன்’ ஒலி எழுப்பி வந்த போலீசார் கொள்ளை கும்பல் தப்பி ஓட்டம்
‘சைரன்’ ஒலி எழுப்பி வந்த போலீசார் கொள்ளை கும்பல் தப்பி ஓட்டம்
ADDED : நவ 06, 2026 07:44 PM
ஆத்துார்: நரசிங்கபுரத்தில் அரிவாள், கம்பிகளுடன் கொள்ளையர்கள் நடமாடிய நிலையில், மக்கள், 100க்கு தகவல் அளித்தனர். தொடர்ந்து, ‘சைரன்’ ஒலி எழுப்பியபடி போலீஸ்காரர்கள் வரவே, உஷாரான கொள்ளையர் தப்பி ஓடிவிட்டனர்.
சேலம் மாவட்டம் ஆத்துார், நரசிங்கபுரம் நகராட்சிகளில் ஆள் இல்லாத வீடு, தனியே வசிப்பவர்களின் வீடுகளை குறி வைத்து, மர்ம நபர்கள் நடமாட்டம் சமீபகாலமாக அதிகரித்துள்ளது. இன்று (நவ.,6) அதிகாலை, 2:00 மணிக்கு, 3 பேர், நரசிங்கபுரம், 9வது வார்டு பழைய வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பில் கார்த்தி என்பவரது வீட்டுக்கு சென்று, வெளிப்புற கேட் கதவு பூட்டை உடைத்தனர். வீட்டில் இருந்தவர்கள், மின்விளக்கு போட்டனர். ஆனால் மர்ம நபர்கள், அரிவாள், கடப்பாரை உள்ளிட்ட இரும்பு கம்பிகளுடன் அங்கேயே சுற்றித்திரிந்தனர்.
போனை எடுக்காத போலீஸ்
அருகே உள்ள இரு வீடுகளில் பூட்டுகளை உடைத்தபோதும், மின்விளக்குகளை போட்டு மக்கள் கூச்சலிட்டனர். இதுகுறித்து ஆத்துார் டவுன் ஸ்டேஷன் மற்றும் டி.எஸ்.பி., அலுவலகத்துக்கு தொடர்பு கொண்டபோது, போலீசார் யாரும் போனை எடுக்கவில்லை. மற்றொரு வீட்டில், ‘காலிங் பெல்’ அழுத்தியபோது, மின்விளக்கு போட்டதால் அங்கிருந்து மர்ம நபர்கள் சென்றுள்ளனர்.
இதனால் அவசர அழைப்பு எண், 100ல் தகவல் அளித்தனர். அதிகாலை, 2:40 மணிக்கு டவுன் போலீசார், ‘சைரன்’ ஒலி எழுப்பியபடி அங்கு வந்ததால், மர்ம நபர்கள், 3 பேரும் உஷாராகி, சேலம் – விருத்தாசலம் ரயில்வே பாதையை கடந்து தப்பி ஓடினர். போலீசார் விரட்டிச்சென்றபோதும், புதர் பகுதி வழியே தப்பிவிட்டனர். அவர்கள் குறித்து, போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
இதுகுறித்து மக்கள் கூறுகையில், ‘தனியே இருக்கும் பெண்கள், முதியோர், அரசு துறை பணியாளர்களின் வீடுகளை குறி வைத்து, கொள்ளையர்கள் கைவரிசை காட்டி வருகின்றனர். பெண்கள் உள்ளிட்டோர் கதவை திறந்து வெளியே வரும்போது, நகைகளை பறிக்கும் எண்ணத்தில் சுற்றித்திரிகின்றனர். தீபாவளி நேரத்தில் இரவு, அதிகாலை நேரங்களில், போலீசார் ரோந்து பணியை அதிகரித்து அச்சத்தில் இருந்து காக்க வேண்டும்’ என்றனர்.