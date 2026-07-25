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சென்னை: போலீசார் மற்றும் பொதுமக்களிடம், 20 கோடி ரூபாய் வரை மோசடி செய்த வழக்கில், சென்னை, ராயபுரம் மகளிர் போலீஸ் நிலைய இன்ஸ்பெக்டராக இருந்த ஷீலாமேரி, 49, அவரது நெருங்கிய நண்பரான, கொடுங்கையூரை சேர்ந்த பிரபுமணி, 37 உள்ளிட்ட நான்கு பேரை, பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்து, சென்னை புழல் சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.
மோசடி செய்த பணத்தில் வாங்கியுள்ள சொத்து விபரங்கள் குறித்த விபரங்களை, பிரபுமணி, ஷீலாமேரி ஆகியோர் தெரிவித்துள்ளனர்.
இது குறித்து போலீசார் கூறியதாவது: பிரபுமணி, ஷீலாமேரி ஆகியோரின் வீடு, நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட சொத்துக்களை அடையாளம் காணும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளோம். அவர்களின் சொத்துக்களையும், வங்கி கணக்குகளையும் முடக்க உள்ளோம். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
இன்ஸ்பெக்டர் ஷீலாமேரி சொத்துக்களை முடக்க போலீசார் நடவடிக்கை
இன்ஸ்பெக்டர் ஷீலாமேரி சொத்துக்களை முடக்க போலீசார் நடவடிக்கை
ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:56 AM
ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:56 AM
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சென்னை: போலீசார் மற்றும் பொதுமக்களிடம், 20 கோடி ரூபாய் வரை மோசடி செய்த வழக்கில், சென்னை, ராயபுரம் மகளிர் போலீஸ் நிலைய இன்ஸ்பெக்டராக இருந்த ஷீலாமேரி, 49, அவரது நெருங்கிய நண்பரான, கொடுங்கையூரை சேர்ந்த பிரபுமணி, 37 உள்ளிட்ட நான்கு பேரை, பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்து, சென்னை புழல் சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.
மோசடி செய்த பணத்தில் வாங்கியுள்ள சொத்து விபரங்கள் குறித்த விபரங்களை, பிரபுமணி, ஷீலாமேரி ஆகியோர் தெரிவித்துள்ளனர்.
இது குறித்து போலீசார் கூறியதாவது: பிரபுமணி, ஷீலாமேரி ஆகியோரின் வீடு, நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட சொத்துக்களை அடையாளம் காணும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளோம். அவர்களின் சொத்துக்களையும், வங்கி கணக்குகளையும் முடக்க உள்ளோம். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.