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பள்ளி கொடிக்கம்பத்தில் மதுபாட்டில்: சிறுவனுக்கு போலீசார் எச்சரிக்கை

பள்ளி கொடிக்கம்பத்தில் மதுபாட்டில்: சிறுவனுக்கு போலீசார் எச்சரிக்கை

ADDED : நவ 10, 2026 03:40 PM

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ADDED : நவ 10, 2026 03:40 PM

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உத்தமபாளையம்: தேனி மாவட்டம், பண்ணைப்புரம் அருகே உள்ள கரியணம்பட்டி அரசு துவக்கப் பள்ளி கொடிக்கம்பத்தில் மதுபாட்டிலை கட்டி தொங்கவிட்ட சிறுவனின் பெற்றோரை அழைந்து போலீசார் எச்சரித்து அனுப்பினர்.

கரியணம்பட்டி துவக்க பள்ளி முன் கொடிக்கம்பம் உள்ளது. நேற்று முன்தினம் தீபாவளியன்று பள்ளி முன் விளையாடிய சிறுவர்களில் ஒருவரான 12 வயது சிறுவன் பள்ளி கொடிக்கம்பத்தில் மதுபாட்டிலை கட்டினார். அதை வீடியோ எடுத்து இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவேற்றம் செய்தார். தகவலின் பேரில் கோம்பை போலீசார் அங்கு சென்று கொடிக்கம்பத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த மதுபாட்டிலை அகற்றினர்.

சம்மந்தப்பட்ட சிறுவன், அவரது பெற்றோரை அழைத்து எச்சரித்து அனுப்பினர். இன்ஸ்டாகிராம் பதிவை அகற்றினர்.

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