ரயிலில் தவறி விழுந்தவரை காப்பாற்றிய போலீஸ்காரர்

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அரக்கோணம்: வேலுார் மாவட்டம், காட்பாடி அடுத்த மேல்மான் குப்பத்தை சேர்ந்த முன்னாள் ராணுவ வீரர் கணேசன், 52, நேற்று முன்தினம், காட்பாடியிலிருந்து லால்பார்க் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் பொதுப்பெட்டியில் பயணம் செய்தார்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், அரக்கோணம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ரயில் மெதுவாக, சென்று கொண்டிருந்த போது, லேசான மழை பெய்தது. அப்போது பெட்டியினுள் நின்ற கணேசன், திடீரென படி வழியாக சறுக்கி கால் பகுதி பிளாட்பாரம் நோக்கியும், தலை பெட்டி பகுதியிலும் இருந்தவாறு வழுக்கிக் கொண்டே வந்தார்.
இதைப்பார்த்த ரயில்வே பாதுகாப்பு படை வீரர் பாபன் சவுகான், 34, துரிதமாக செயல்பட்டு, கணேசன் தலை ரயில் சக்கரத்தில் சிக்காமல் இழுத்து காப்பாற்றினார். அவரை பயணியர் பலரும் பாராட்டினர்.
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 11:06 PM
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அரக்கோணம்: வேலுார் மாவட்டம், காட்பாடி அடுத்த மேல்மான் குப்பத்தை சேர்ந்த முன்னாள் ராணுவ வீரர் கணேசன், 52, நேற்று முன்தினம், காட்பாடியிலிருந்து லால்பார்க் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் பொதுப்பெட்டியில் பயணம் செய்தார்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், அரக்கோணம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ரயில் மெதுவாக, சென்று கொண்டிருந்த போது, லேசான மழை பெய்தது. அப்போது பெட்டியினுள் நின்ற கணேசன், திடீரென படி வழியாக சறுக்கி கால் பகுதி பிளாட்பாரம் நோக்கியும், தலை பெட்டி பகுதியிலும் இருந்தவாறு வழுக்கிக் கொண்டே வந்தார்.
இதைப்பார்த்த ரயில்வே பாதுகாப்பு படை வீரர் பாபன் சவுகான், 34, துரிதமாக செயல்பட்டு, கணேசன் தலை ரயில் சக்கரத்தில் சிக்காமல் இழுத்து காப்பாற்றினார். அவரை பயணியர் பலரும் பாராட்டினர்.